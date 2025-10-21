Поиск

Brent подешевела до $60,96 за баррель

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти, развернувшиеся вверх в середине дня, вернулись в минус к вечеру.

К 18:11 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,05 (0,08%) до $60,96 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,1 (0,18%), до $56,92 за баррель.

"Медвежьи" настроения на рынке укрепляют ожидания очередного повышения нефтяных запасов в США, пишет Trading Economics.

Кроме того, о перенасыщении рынка сигнализируют данные аналитической компании Vortexa, согласно которым объем нефти и конденсата в танкерах по всему миру на прошлой неделе вырос до рекордного максимума, достигнув 1,24 млн баррелей.

Дополнительное давление на нефтяные котировки нефти оказывает укрепление доллара США. Индекс DXY, отражающий его стоимость относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,3%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Инвесторы также ждут встречи президента США Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее позднее в этом месяце. Ей будут предшествовать переговоры американского министра финансов Скотта Бессента с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Малайзии на этой неделе.

