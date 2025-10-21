Рубль во вторник упал в паре с юанем перед пятничным заседанием ЦБ по ставке

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль понизился в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,408 руб., что на 13,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 октября на 1,07 копейки, до 81,3475 руб./$1, и, напротив, повысил курс евро на 28,11 копейки, до 94,6656 руб./EUR1.

Заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится в пятницу, 24 октября. Время публикации пресс-релиза - 13:30. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. По итогам в 15:00 пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Комментарии аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, ожидания от предстоящего в пятницу заседания ЦБ уже не так однозначны: часть рынка считает, что ключевая ставка может быть уменьшена, что немного ухудшит перспективы рубля до конца года. "Мы склонны полагать, что регулятор сохранит ставку без изменения и понизит ее в декабре на 100 б.п., до 16%. Краткосрочно мы ждем доллар в пределах 80-83 руб., юань - 11,25-11,55 руб.", - отметил Шепелев.

"На валютном рынке в начале недели волатильно. Во вторник амплитуда колебаний доллара на межбанке превысила один рубль, юань на бирже ходил между 11,28-11,45 руб. На курс сейчас действуют противоположные силы - периодически могут выходить с продажами валюты экспортеры, готовящиеся к налоговому периоду. При этом импорт уже может начать сезонное восстановление, тогда как на поступления от экспорта могут оказывать давление снижение цен на нефть и санкционные эффекты", - говорит эксперт.

Аналитики SberCIB Investment Research полагают, что Банк России оставит ключевую ставку по результатам заседания в пятницу на прежнем уровне, говорится в комментарии. Регулятор, по мнению экспертов, не будет менять тон коммуникации с учетом последних корректировок бюджета и увеличения рисков для динамики инфляционных ожиданий.

"Наиболее устойчивыми в условиях осторожной риторики регулятора будут консервативные инструменты - фонды денежного рынка и флоатеры, - отмечают аналитики инвестбанка. - Однако пауза, скорее всего, будет кратковременной, и в декабре ЦБ возобновит снижение ставки. К этому времени прояснится и тактика исполнения увеличенной программы заимствований Минфина, которая должна поддержать рынок ОФЗ. К концу года в базовом сценарии возможно снижение ставки до 16%, в оптимистичном - до 15%".

Банк России может понизить ключевую ставку на 100 б.п. по итогам заседания 24 октября, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Мы полагаем, что регулятор будет выбирать между вариантами сохранения ставки и ее снижения на 100 б.п. Осенью комментарии Банка России не отражали усиления беспокойства в отношении новых параметров бюджета (на текущий и последующие периоды). ЦБ пока по-прежнему видит в бюджетной политике дезинфляционное воздействие, - отмечает эксперт в комментарии. - В то же время ЦБ выражал обеспокоенность в отношении негативного влияния повышения НДС на инфляционные ожидания (ИО). Уровень ИО по-прежнему остается повышенным, а процесс снижения показателя не отличается стабильностью. В данном контексте ключевую роль сыграют данные за октябрь, которые появятся накануне заседания".

Отсутствие новых проинфляционных рисков со стороны бюджета в оценках ЦБ РФ - это основной довод в пользу возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, говорится в материале Кравченко.

В то же время факторами, ограничивающими возможности для смягчения, обращает внимание эксперт, по-прежнему выступают повышенные инфляционные ожидания, неравномерное и неустойчивое замедление инфляции, рекордно низкий уровень безработицы, стабильный рост корпоративного кредитования и положительная динамика кредитов по льготным госпрограммам.

"Ожидаем, что в октябре ЦБ все же продолжит смягчение шагом в 100 б.п., однако затем может взять паузу до 2026 года", - заключает аналитик.

Доля рублевых расчетов при поставках российской экспортной продукции на текущий момент составляет 56,3%, в целом на рубль и нацвалюты дружественных партнеров приходится 85,7% таких операций, сообщил во вторник журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

"Действия недружественных стран были направлены на осложнение возможностей ведения внешней экономической деятельности российскими компаниями, это касается и расчетов. Здесь мы работали по нескольким направлениям, которые позволили нам обеспечить непрерывность ВЭД (внешнеэкономической деятельности - ИФ). В первую очередь мы значительно увеличили расчеты в национальных валютах между нами и дружественными странами: по последним данным Банка России, общая доля расчетов в рублях и валютах дружественных стран за экспорт из России составила 85,7%", - сказал он.

Министр уточнил, что в азиатском регионе общая доля расчетов в рублях и валютах дружественных стран за экспорт из России составляет 87,4%, африканских странах - 85,9%.

"Доля рублевых расчетов за экспорт обновила рекордные значения июня - 55,6% и достигла 56,3%", - сообщил глава Минпромторга.

В целом ситуация с расчетами на сегодняшний день устойчивая, отметил Алиханов.

Дополнительное давление на рубль может оказывать информация о приостановке подготовки встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом во вторник сообщил журналист телеканала NBC News Гарретт Хейк со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

"Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что на данный момент планирование саммита Трампа и Путина в Будапеште стоит на паузе", - написал журналист в соцсети.

По информации журналиста, несмотря на то, что состоявшийся накануне телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио был продуктивным, Трамп полагает, что сторонам пока рано проводить саммит.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена. По данным одного из источников, у Рубио и Лаврова "разные ожидания относительно возможного прекращения" конфликта на Украине.

Цены на нефть

Цены на нефть вернулись на позитивную территорию вечером во вторник.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составила $61,3 за баррель, что на 0,49% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,66%, до $57,88 за баррель.

Поддержку рынку оказывает общее увеличение аппетита к риску на фоне сигналов ослабления напряженности в отношениях США и Китая, а также информация о приостановке подготовки встречи Путина и Трампа.

Банк России во вторник, 21 октября, в рамках аукциона недельного репо разместил 590 млрд рублей (при лимите 590 млрд рублей и спросе 726,512 млрд рублей) в среднем по ставке 17,06% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 14 октября, ЦБ разместил 990 млрд рублей (при лимите 990 млрд рублей и спросе 1 трлн 318,692 млрд рублей) в среднем по ставке 17,13% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 20 октября опустилась на 1 базисный пункт, до 16,44% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц понизилась во вторник на 2 базисных пункта, до 16,81% годовых, версии на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 3 базисных пункта, до 17,83% и 19,76% годовых соответственно.