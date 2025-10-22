Поиск

Оператор месторождения Карачаганак приступил к восстановлению добычи

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Оператор проекта Карачаганак приступил к планомерному восстановлению добычи на месторождении после возобновления приема сырого газа Оренбургским газоперерабатывающим заводом, сообщила пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

ЭкономикаОренбургский ГПЗ после атаки БПЛА временно прекратил прием сырого газа с КарачаганакаЧитать подробнее

"Оренбургский газоперерабатывающий завод возобновил прием сырого газа с казахстанского месторождения. В связи с этим оператор проекта начинает планомерное восстановление добычи на Карачаганаке до штатных уровней, предшествовавших инциденту 19 октября", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что временная приостановка приема сырья и корректировка добычи не повлияли на газоснабжение внутреннего рынка Казахстана. Все обязательства перед казахстанскими потребителями выполнялись и продолжают выполняться в полном объеме.

Министерство также напомнило, что строительство собственного газоперерабатывающего завода на Карачаганаке является стратегическим приоритетом. Реализацию проекта поручено осуществить АО "НК "КазМунайГаз". В настоящее время ведутся переговоры с участниками Карачаганакского проекта по согласованию технических параметров подключения будущего завода к действующей инфраструктуре месторождения.

Ситуация находится под полным контролем правительства Казахстана, заверили в министерстве.

Как сообщалось, 19 октября 2025 года на Оренбургском газоперерабатывающем заводе произошла аварийная ситуация вследствие атаки БПЛА, завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак.

По заявлениям Минэнерго Казахстана, газоснабжение республики не было затронуто. Газ внутренним потребителям подается в штатном режиме, без каких-либо ограничений.

Утром 19 октября губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил об атаке БПЛА на газовый завод, в результате которой была частично повреждена инфраструктура и началось возгорание в цехе.

Казахстан Карачаганак Оренбургский газоперерабатывающий завод Оренбургская область Оренбургский ГПЗ
