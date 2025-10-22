Минфин не согласился с позицией ЦБ по поводу оферты РФ миноритариям ЮГК

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ не согласен с позицией Банка России, который считает Росимущество обязанным выставить оферту миноритариям ПАО "Южуралзолото Группа компаний" в связи с переходом контроля в компании государству по решению суда.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Контролирующим акционером до недавнего времени был Константин Струков, но с середины июля по решению суда 67% золотодобытчика перешло государству. ЦБ предписал Росимуществу как новому владельцу контрольного пакета акций ЮГК выставить оферту миноритариям компании, а ведомство в ответ заявило, что соответствующий юридический механизм отсутствует.

"Мы исходим из того, что Бюджетным кодексом не предусмотрено такое действие", - сказал журналистам о потенциальной оферте Росимущества замглавы Минфина Алексей Моисеев.

В данном случае возникла коллизия законов - БК РФ и закона об АО (по которому оферта нового акционера необходима), отметил он, но Бюджетный кодекс выше, чем федеральный закон, полагает Минфин.

По сути, Росимущество не являлось приобретателем пакета, а лишь исполнило решение суда о передаче акций (чего не могло не сделать), и в данном случае требование оферты не соответствует "духу закона", считает Моисеев.

"Все не так однозначно, как представляется коллегам. Но, конечно, проблема есть", - сказал он.

"Мы находимся в дискуссии с ЦБ, дискуссия, как вы заметили, пока не очень конструктивная идет... У нас разные точки зрения. Но мы, очевидно, выйдем на какое-то решение, я думаю, что оно всех удовлетворит", - заявил замминистра, добавив, что проблема может быть решена поправками в закон об АО.

По его словам, оферта миноритариям будет "одним из предметов дискуссии" с новым инвестором ЮГК.

"Мы исходим из того, что инвестор должен будет это (оферту - ИФ) сделать", - сказал Моисеев.

Ранее Минфин заявлял, что ЮГК может быть продана до конца года. Ведомство по-прежнему надеется уложиться в этот срок, при этом "есть определенные проблемы", тормозящие процесс: они связаны с угольными активами Струкова (в периметр самой ЮГК они не входят), которые находятся в очень плохом состоянии и несут значительные убытки, отметил Моисеев.