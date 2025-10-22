Минфин и Росфинмониторинг в целом поддерживают идеи ЦБ по крипторегулированию

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Профильные ведомства в целом поддерживают идеи Банка России по регулированию инвестиций в криптовалюты, сейчас идет диалог по конкретным вопросам, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"В настоящее время, при том, что есть принципиальное одобрение наших предложений и со стороны Минфина, и со стороны Росфинмониторинга, мы продолжаем обсуждать детали", - сказал он журналистам в кулуарах форума МосБиржи по корпоративному управлению.

"Ждем от коллег окончательные взгляды", - отметил Чистюхин.

Комментируя слова главы "СПБ биржи" Евгения Сердюкова о готовности площадки организовать торги криптовалютами и обсуждении этого вопроса с регулятором, первый зампред ЦБ сказал: "Мы в настоящее время предполагаем, что организаторы торговли, причем не обязательно "СПБ биржа" или какая-то другая, могут получить соответствующую лицензию на работу с криптоактивами".

"Какие это будут биржи и кто обратится, мы такого решения не принимали", - добавил он.

В начале октября на форуме "Финополис" Чистюхин заявил, что ЦБ рассчитывает на появление в 2026 году законодательства, которое регулировало бы все инвестиции в криптовалюты и лицензирование первых компаний. При этом регулирование будет введено напрямую, без экспериментального правового режима.