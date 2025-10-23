Поиск

Segezha после допэмиссии почти полностью сохранит совет директоров

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group, пул акционеров которого в 2025 году пополнился банками-кредиторами, намерен практически полностью сохранить состав совета директоров, следует из материалов к внеочередному собранию акционеров компании.

ЭкономикаSegezha может почти наполовину обновить состав совета директоровЧитать подробнее

Собрание назначено на 13 ноября и пройдет в очно-заочной форме. Переизбрание совета директоров - единственный вопрос повестки.

На 9 мест в совете выдвинуто 9 кандидатов, семеро из которых уже входят в совет директоров Segezha, указано в проекте решения ВОСА, с которым ознакомился "Интерфакс".

Новым кандидатом в совет является Кирилл Арсентьев, который в июне этого года возглавил Segezha вместо Александра Крещенко, занимавшего позицию CEO лесопромышленного холдинга чуть менее года. Предполагается, что теперь Крещенко выйдет из состава совета.

Также совет директоров, как ожидается, покинет другой экс-президент Segezha - Михаил Шамолин. Он возглавлял холдинг в течение шести лет, до июля 2024 года. После ухода с этой позиции Шамолин сохранил место в совете директоров Segezha и до лета этого года был его председателем.

Освободившееся в совете место должен занять вице-президент АФК "Система" по международному развитию Артем Засурский. Несколько лет назад он уже входил в совет директоров Segezha.

Оставшиеся семь кандидатов в совет и сейчас в нем участвуют. Это нынешний председатель совета директоров холдинга, председатель совета аналитического центра "Форум", в прошлом - руководитель администрации президента РФ Александр Волошин; старший управляющий партнер АФК "Система" Али Узденов; первый вице-президент АФК "Система" Илья Филатов; бывший руководитель Центра инноваций МТС Future Crew Евгений Черешнев; бывший замглавы Минпромторга, первый заместитель генерального директора "Объединенной авиастроительной корпорации" Олег Бочаров; президент Финансового университета при правительстве РФ Мухадин Эскиндаров и генеральный директор ООО "Паскаль Медикал" Максим Сарманов.

Segezha в июне разместила допэмиссию акций по закрытой подписке в пользу АФК "Система" и банков-кредиторов (источники "Интерфакса" говорили, что речь идет о ВТБ, Сбере, Альфа-банке и МКБ). Всего компания разместила 62,76 млрд акций по 1,8 рубля/бумага и направила привлеченные 113 млрд рублей на снижение долга. Сообщалось, что финансовый долг после размещения сократился втрое - с 170 млрд рублей до 58 млрд рублей.

Уставный капитал Segezha по итогам размещения вырос в пять раз, до 78 млрд 450 млн акций номиналом 0,1 рубля каждая. Распределение долей акционеров после допэмиссии не сообщалось, известно, что контроль сохранился за АФК (до размещения "Система" владела 62,2%, в свободном обращении находилось 24,25% акций, суммарная доля членов совета директоров и правления была 4%).

Segezha Group Segezha Михаил Шамолин АФК "Система" Кирилл Арсентьев Александр Крещенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Подъем цен на нефть превысил 5%, Brent подорожала почти до $66 за баррель

ЕС расширил санкции против платежных сервисов, в том числе СБП и карт "Мир"

ЕС запретил новые сделки с резидентами российских ОЭЗ, включая "Сколково"

ЕС с 12 ноября запретит транзакции с Альфа-банком, МТС банком и Абсолют банком

ЕС с 12 ноября запретит транзакции с Альфа-банком, МТС банком и Абсолют банком

Reuters сообщил о планах индийских нефтепереработчиков сократить импорт из России

Основная сессия на "Мосбирже" началась с падения индексов на 3,4%

Brent подорожала на 3,5% до $64,79 за баррель на новостях о санкциях

Tesla сократила квартальную чистую прибыль на 37% при рекордной выручке

Первые активы Бикова и Боброва перешли РФ

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 3,6%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7414 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });