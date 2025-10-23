Segezha после допэмиссии почти полностью сохранит совет директоров

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group, пул акционеров которого в 2025 году пополнился банками-кредиторами, намерен практически полностью сохранить состав совета директоров, следует из материалов к внеочередному собранию акционеров компании.

Собрание назначено на 13 ноября и пройдет в очно-заочной форме. Переизбрание совета директоров - единственный вопрос повестки.

На 9 мест в совете выдвинуто 9 кандидатов, семеро из которых уже входят в совет директоров Segezha, указано в проекте решения ВОСА, с которым ознакомился "Интерфакс".

Новым кандидатом в совет является Кирилл Арсентьев, который в июне этого года возглавил Segezha вместо Александра Крещенко, занимавшего позицию CEO лесопромышленного холдинга чуть менее года. Предполагается, что теперь Крещенко выйдет из состава совета.

Также совет директоров, как ожидается, покинет другой экс-президент Segezha - Михаил Шамолин. Он возглавлял холдинг в течение шести лет, до июля 2024 года. После ухода с этой позиции Шамолин сохранил место в совете директоров Segezha и до лета этого года был его председателем.

Освободившееся в совете место должен занять вице-президент АФК "Система" по международному развитию Артем Засурский. Несколько лет назад он уже входил в совет директоров Segezha.

Оставшиеся семь кандидатов в совет и сейчас в нем участвуют. Это нынешний председатель совета директоров холдинга, председатель совета аналитического центра "Форум", в прошлом - руководитель администрации президента РФ Александр Волошин; старший управляющий партнер АФК "Система" Али Узденов; первый вице-президент АФК "Система" Илья Филатов; бывший руководитель Центра инноваций МТС Future Crew Евгений Черешнев; бывший замглавы Минпромторга, первый заместитель генерального директора "Объединенной авиастроительной корпорации" Олег Бочаров; президент Финансового университета при правительстве РФ Мухадин Эскиндаров и генеральный директор ООО "Паскаль Медикал" Максим Сарманов.

Segezha в июне разместила допэмиссию акций по закрытой подписке в пользу АФК "Система" и банков-кредиторов (источники "Интерфакса" говорили, что речь идет о ВТБ, Сбере, Альфа-банке и МКБ). Всего компания разместила 62,76 млрд акций по 1,8 рубля/бумага и направила привлеченные 113 млрд рублей на снижение долга. Сообщалось, что финансовый долг после размещения сократился втрое - с 170 млрд рублей до 58 млрд рублей.

Уставный капитал Segezha по итогам размещения вырос в пять раз, до 78 млрд 450 млн акций номиналом 0,1 рубля каждая. Распределение долей акционеров после допэмиссии не сообщалось, известно, что контроль сохранился за АФК (до размещения "Система" владела 62,2%, в свободном обращении находилось 24,25% акций, суммарная доля членов совета директоров и правления была 4%).