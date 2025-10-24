Челябинский губернатор сообщил о стабилизации состояния пострадавших в Копейске

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Челябинской области врачи стабилизировали состояние тяжело пострадавших при взрыве на заводе в Копейске, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. Ранее в этот день он говорил, что всего пострадали 29 человек, шестеро из них находятся в больницах.

"Приехал в реанимационное отделение областной больницы проведать пострадавших в копейском инциденте. Медики стабилизировали их состояние, делают все, чтобы пациенты скорее пошли на поправку", - написал глава региона в Telegram.

По двум пациентам - матери и дочери - решается вопрос об их перевозке на лечение в Москву. Еще 23 пациента лечатся амбулаторно.

Погибшие будут похоронены на новой аллее на местном кладбище.

"Организуем похороны со всеми почестями, для чего будет сделана специальная аллея на кладбище в Копейске", - цитирует Текслера пресс-служба губернатора.

В ночь на четверг на одном из предприятий Копейска произошел взрыв. Погибли 12 человек, пострадали 29, еще 11 сотрудников продолжают искать.