Полпред Жога заявил после взрыва, что никаких угроз для Копейска и Челябинска нет

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Копейске продолжается поисково-спасательная операция на месте взрыва на одном из предприятий, новых угроз жителям Копейска и Челябинска нет, сообщил полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.

"На месте инцидента идет поисково-спасательная операция, работают правоохранительные органы. Причины произошедшего устанавливаются. Никаких угроз для жителей Копейска и Челябинска нет. Держу ситуацию на личном контроле", - написал он в своем телеграм-канале.

Также он сообщил, что совместно с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером проведено заседание оперативного штаба, заслушаны доклады экстренных служб.

"Трагедия унесла жизни десяти человек. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Врачи сейчас оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь пострадавшим. Желаю им скорейшего восстановления!", - отметил Жога и пообещал семьям погибших и пострадавших всю необходимую поддержку.

Взрыв на предприятии в Копейске произошел поздним вечером 22 октября, после этого начался пожар. По последним данным губернатора Текслера, погибли 10 человек, в тяжелом состоянии госпитализированы еще пять человек. Пожар на предприятии потушили.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие считает, что в цеху предприятия произошел хлопок ""в результате нарушения правил безопасности в технологическом процессе".

