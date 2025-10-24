Rivian заплатит $250 млн для урегулирования иска об искажении информации в ходе IPO

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU -Американский производитель электромобилей Rivian согласился заплатить $250 млн для урегулирования коллективного иска, поданного против компании в 2022 году. Об этом сообщила сама компания.

Ранее покупатели акций Rivian подали в окружной суд штата Калифорния иск, где заявили, что в документах по первичному размещению акций компании содержались ложные сведения о стоимости ее электромобилей. В частности, из них не следовало, что себестоимость дебютных моделей превышала их заявленную отпускную цену, которую Rivian уже тогда планировала повысить, чтобы избежать убытков.

Rivian по-прежнему отвергает предъявленные ей обвинения и не признает за собой какой-либо вины.

"Урегулирование иска позволит Rivian сосредоточить свои ресурсы на запуске предназначенного для массового рынка автомобиля R2 в первой половине 2026 года", - говорится в ее заявлении.