ЦБ продолжает цикл смягчения ДКП, но не исключает пауз

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Банк России продолжает цикл смягчения ДКП, но более аккуратными темпами с возможностью пауз, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он снизил ключевую ставку с 17% до 16,5%.

"Почему мы снизили ставку - давайте попробую еще раз назвать факторы, которые пусть осторожными шагами, но сподвигли нас принять решение по смягчению ДКП. Я считаю, что мы в любом случае находимся в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Оно может происходить с паузами, но вы видите траекторию ставки, которую мы дали и на следующий год - это продолжение, пусть и более аккуратное, смягчения ДКП", - сказала она.

"Почему это возможно? Мы видим, что замедляется рост спроса, перегрев спроса уходит, и мы ожидаем в I полугодии следующего года, что разрыв спроса закроется. Это предполагает наш базовый прогноз. Поэтому мы считаем, что можно двигаться вперед (по смягчению ДКП - ИФ), но более аккуратно из-за большого числа временных проинфляционных факторов, которые могут иметь большие вторичные эффекты", - заявила Набиуллина.

Кроме того, по ее словам, ситуация показывает, что "напряженность на рынке труда сохраняется", но "тоже чуть смягчается" - количество вакансий уменьшается, сокращается доля предприятий, которые испытывают дефицит кадров.

Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
