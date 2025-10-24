ЦБ ждет, что основной эффект повышения НДС на инфляцию будет в декабре и январе

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Банк России ожидает основное влияние на инфляцию со стороны повышения НДС в декабре 2025 года и январе 2026 года, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Краткосрочное влияние повышения налогов может быть проинфляционным, но с точки зрения среднесрочной, повышение налогов гораздо более предпочтительно, чем увеличение дефицита бюджета, увеличение заимствований, в противном случае это было бы более проинфляционно, причем на более длительную перспективу", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России, который принял решение понизить ставку до 16,5% годовых.

"Что касается влияния НДС, когда оно начнет перекладываться в цены и какой будет объем, это мы увидим в ближайшее время. Но основной эффект, по опыту 2019 года, будет в декабре и январе", - сказала она.

Поправками в Налоговый кодекс в составе бюджетного пакета законопроектов предусматривается повышение НДС на 2 процентных пункта - с 20% до 22%. Средства от этой меры в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности. Ожидается, что в совокупности за три года повышение НДС принесет 4,4 трлн рублей (1,187 трлн рублей в 2026 году, 1,559 трлн рублей в 2027 году, 1,677 трлн рублей в 2028 году).