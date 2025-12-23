Поиск

Акционеры "Роснефти" утвердят промежуточные дивиденды в размере 11,56 руб./акция

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры "Роснефти" на внеочередном собрании в заочной форме утвердят промежуточные дивиденды, которые совет директоров компании рекомендовал в размере 11,56 руб. на акцию.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 12 января 2026 года. В ВОСА смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре на 28 ноября 2025 года.

В ходе собрания также планируется утверждение устава ПАО "НК "Роснефть" в новой редакции, нового положения об общем собрании акционеров и ряда внутренних документов.

Дивиденды "Роснефти" формируются на базе показателя чистой прибыли. Компания традиционно дважды в год направляет на их выплату не менее 50% от данного показателя. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом полугодии 2025 года составила 245 млрд руб. За аналогичный период прошлого года данный показатель составил 773 млрд рублей. Таким образом, он снизился на 68,3%.

Уставный капитал НК составляет 105 млн 981 тыс. 778,17 руб., он разделен на 10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 акций номиналом 0,01 руб. Промежуточные дивиденды "Роснефти" за I полугодие 2024 года составили 36,47 руб., финальные дивиденды за 2024-й - 14,68 руб./акц.

Крупнейшими акционерами компании являются "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", 0,76% - ООО "РН-Капитал". В начале 2022 года ВР заявляла, что выйдет из участия в "Роснефти", но пока сообщений о факте продажи британской компанией своей доли не было.

