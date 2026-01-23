Поиск

Пошлина на экспорт подсолнечного масла в феврале вырастет на 2,1%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в феврале 2026 года повысится на 2,1%, до 9 495 рублей с 9 298,6 рубля за тонну в январе. На подсолнечный шрот пошлина второй месяц подряд будет нулевой. Такой расчет представил Минсельхоз.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло $1 233,3 за тонну ($1 200,2 месяц назад), на шрот - $195,2 ($195,7).

Размер пошлин составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами (среднее арифметическое рыночных цен за месяц).

Россия ввела механизм "подсолнечного демпфера" с 1 сентября 2021 года. Сначала пошлины рассчитывались в долларах, с июля 2022 года - в рублях.

Базовая цена на подсолнечное масло для расчета пошлины составляет 82 500 рублей за тонну, на шрот - 15 875 рублей за тонну.

В августе 2024 года плавающие пошлины были продлены сразу на два года - до 1 сентября 2026 года. В октябре 2025 года правительство продлило их до 31 августа 2028 года.

Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков не подтвердил сообщения о неофициальных встречах в Абу-Даби делегаций РФ, США и Украины

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ криптовалютную биржу Whitebit

Полиция нашла пропавшего в Красноярске мальчика

Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

 Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Переговоры в Абу-Даби пройдут в пятницу и при необходимости - в субботу

 Переговоры в Абу-Даби пройдут в пятницу и при необходимости - в субботу

Двух охранников ТЦ задержали в Петербурге по делу об убийстве посетителя

МЧС направит дополнительную технику пострадавшей от снежного циклона Камчатке

 МЧС направит дополнительную технику пострадавшей от снежного циклона Камчатке

Минтранс подготовил законопроект для вывода автобеспилотников на дороги

Выполнявший рейс из Пхукета в Барнаул пассажирский Boeing подал сигнал бедствия

В Красноярске разыскивают еще одного пропавшего подростка
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8230 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });