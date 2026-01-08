Поиск

Brent подорожала до $61,12 за баррель

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост на торгах в четверг и прибавляют около 2%. Поддержку рынку оказали данные о существенном сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, а также ожидания ужесточения санкций в отношении государств, закупающих российскую нефть.

К 18:10 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,16 (1,93%) до $61,12 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,04 (1,86%), до $57,03 за баррель.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил , что президент США Дональд Трамп дал "зеленый свет" его законопроекту об усилении санкций против России. Грэм выразил надежду, что голосование по законопроекту пройдет уже на следующей неделе.

Рост нефтяного рынка обусловлен сообщениями о том, что президент США дал ход законопроекту о новых санкциях против России, и это усиливает опасения по поводу сокращения экспорта российской нефти, отмечает аналитик PVM Тамаш Варга.

Минэнерго США сообщило о снижении коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,83 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали их роста на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 2 января, увеличились на 7,7 млн баррелей, дистиллятов - на 5,59 млн баррелей.

В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг Венесуэлы. Ранее на этой неделе Трамп объявил, что страна передаст Штатам до 50 млн баррелей нефти для ее последующей продажи. Позднее стало известно, что Вашингтон начал реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке.

ConocoPhillips, ExxonMobil и другие американские компании изучают, какую роль они могли бы сыграть в восстановлении нефтяной отрасли Венесуэлы, заявил Fox Business Network министр энергетики США Крис Райт.

