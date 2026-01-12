Brent подешевела до $63,08 за баррель

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к снижению днем в понедельник после уверенного роста на прошлой неделе.

К 13:59 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (0,41%) до $63,08 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,32 (0,54%), до $58,8 за баррель.

В пятницу Brent подорожала на 2,18%, на WTI - на 2,35%, а по итогам прошедшей недели - на 4,3% и 3,1% соответственно на фоне опасений по поводу сокращения поставок нефти на мировой рынок в связи с эскалацией протестов в Иране.

В понедельник МИД Ирана заявил, что власти страны "полностью контролируют" ситуацию, обвинив в разжигании беспорядков "иностранные силы".

Несмотря на премию к цене нефти, сформировавшуюся в последние дни в связи с усилением геополитических рисков, рынок все еще недооценивает угрозу разрастания конфликта в Иране, который может повлиять на поставки через Ормузский пролив, отмечает аналитик MST Marquee Сол Кавоник.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает следить за событиями в Иране и рассматривает различные варианты действий. "Военные изучают это. И мы рассматриваем несколько очень серьезных вариантов. Мы примем решение", - сказал Трамп журналистам.

Усилия США, направленные на возобновление экспорта нефти из Венесуэлы, а также сохраняющиеся ожидания избытка предложения на рынке, оказывают давление на нефтяные цены.

На прошлой неделе глава Белого дома объявил, что Венесуэла передаст Штатам до 50 млн баррелей нефти для ее последующей продажи. Позднее стало известно, что Вашингтон начал реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке.

Тем временем объем венесуэльской нефти на танкерах, которые находятся в океане, за прошлую неделю увеличился до более 29 млн баррелей с 20 млн баррелей и достиг максимума более чем за три года, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Kpler.