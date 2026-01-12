Brent подорожала до $63,47 за баррель

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо повышаются в понедельник после уверенного подъема в конце прошлой недели на фоне ситуации в Иране.

Эксперты опасаются сокращения поставок нефти на мировой рынок в связи с эскалацией протестов в этой стране. В то же время попытки США возобновить экспорт нефти из Венесуэлы, а также сохраняющиеся ожидания избытка предложения на рынке, сдерживают повышение цен.

К 8:15 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,13 (0,21%) до $63,47 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $1,35 (2,18%), до $63,34 за баррель - максимума с 24 декабря.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,09 (0,15%), до $59,21 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,36 (2,35%), до $59,12 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 4,3%, WTI - на 3,1%.

Несмотря на премию к цене нефти, сформировавшуюся в последние дни в связи с усилением геополитических рисков, рынок все еще недооценивает угрозу разрастания конфликта в Иране, который может повлиять на поставки нефти через Ормузский пролив, отмечает аналитик MST Marquee Сол Кавоник.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает следить за протестами в Иране и рассматривает различные варианты действий.

В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг Венесуэлы. На прошлой неделе Трамп объявил, что страна передаст Штатам до 50 млн баррелей нефти для ее последующей продажи. Позднее стало известно, что Вашингтон начал реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке.