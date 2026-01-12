Поиск

Brent подорожала до $63,47 за баррель

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо повышаются в понедельник после уверенного подъема в конце прошлой недели на фоне ситуации в Иране.

Эксперты опасаются сокращения поставок нефти на мировой рынок в связи с эскалацией протестов в этой стране. В то же время попытки США возобновить экспорт нефти из Венесуэлы, а также сохраняющиеся ожидания избытка предложения на рынке, сдерживают повышение цен.

К 8:15 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,13 (0,21%) до $63,47 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $1,35 (2,18%), до $63,34 за баррель - максимума с 24 декабря.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,09 (0,15%), до $59,21 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,36 (2,35%), до $59,12 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 4,3%, WTI - на 3,1%.

Несмотря на премию к цене нефти, сформировавшуюся в последние дни в связи с усилением геополитических рисков, рынок все еще недооценивает угрозу разрастания конфликта в Иране, который может повлиять на поставки нефти через Ормузский пролив, отмечает аналитик MST Marquee Сол Кавоник.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает следить за протестами в Иране и рассматривает различные варианты действий.

В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг Венесуэлы. На прошлой неделе Трамп объявил, что страна передаст Штатам до 50 млн баррелей нефти для ее последующей продажи. Позднее стало известно, что Вашингтон начал реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке.

Brent WTI Дональд Трамп Иран США Венесуэла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром" сообщил о первом в 2026 году рекорде суточных поставок газа в Китай

 "Газпром" сообщил о первом в 2026 году рекорде суточных поставок газа в Китай

Сербская NIS готовится к возобновлению приема нефти и запуску НПЗ

 Сербская NIS готовится к возобновлению приема нефти и запуску НПЗ

ООН прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2026 году на 2,7%

 ООН прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2026 году на 2,7%

Германия в ноябре сократила экспорт в Россию на 5,5%, увеличила импорт на 22,5%

Нефтекомпании США хотят "серьезных гарантий" для инвестирования в Венесуэлу

WSJ сообщила о планах США за счет Венесуэлы сбить цены на нефть до $50 за баррель

Россия почти утроила экспорт перьев птиц и пуха в Японию

 Россия почти утроила экспорт перьев птиц и пуха в Японию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8102 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 115 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 15 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });