Инфляция в Белоруссии в 2025 году ускорилась до 6,8%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Инфляция в Белоруссии в 2025 году выросла до 6,8% с 5,2% в 2024 году, сообщил Национальный статистический комитет страны.

В декабре годовая инфляция несколько замедлилась, ее пик пришелся на июль - тогда она составила 7,4%.

В декабре 2025 года потребительские цены в месячном выражении выросли на 0,3% после роста в ноябре на 0,4%, на 0,3% - в октябре и 0,5% - в сентябре.

Базовая инфляция в декабре (без учета регулируемых и сезонных цен) составила 7,3% к декабрю предыдущего года, к ноябрю - 0,4%.

Цены на продовольственные товары в декабре (по сравнению с декабрем предыдущего года) увеличились на 9% (за декабрь к ноябрю - на 0,8%), на непродовольственные - на 3% (к ноябрю на 0,2%), услуги подорожали на 8% (к ноябрю на 0,3%).

В Белоруссии сохраняется госрегулирование цен практически на все товары потребительской корзины, а также на основные услуги.

Глава Нацбанка Роман Головченко в сентябре 2025 года заявлял, что регулятор продолжит придерживаться цели по инфляции не более 5%, но в 2025 и 2026 годах рост потребительских цен может превысить целевой показатель.

В 2024 году инфляция в стране замедлилась до 5,2% с 5,8% в 2023 году и 12,8% в 2022 году.

В 2026 году власти планируют удержать инфляцию в пределах 7%.

