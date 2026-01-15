Поиск

Уставный капитал ТМК после перехода на единую акцию увеличится на 4,5%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - "Трубная металлургическая компания" (ТМК) по итогам допэмиссии в рамках перехода на единую акцию разместила 47,138 млн акций (4,5% от общего количества размещенных акций ТМК до процесса реорганизации), следует из опубликованной ТМК информации.

Осенью 2025 года Банк России зарегистрировал допэмиссию ТМК в размере 1 477,494 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая. Компания поясняла, что фактический объем допэмиссии не превысит 5%, не использованные в обмене акции будут погашены.

В январе ТМК завершила реорганизацию в форме присоединения восьми ключевых подконтрольных обществ: АО "ВТЗ", АО "ПНТЗ", АО"СТЗ", АО "СинТЗ", АО "ТагМет", АО "ЧТПЗ", АО "ТД "ТМК" и ООО "ТМК ТР".

В процессе реорганизации доли и акции миноритарных акционеров присоединяемых обществ (миноритарии присутствовали в "ТМК ТР", "ТагМете", СТЗ и СинТЗ) были обменяны на акции дополнительного выпуска ТМК.

"После регистрации Банком России отчетов об итогах дополнительных выпусков акций ПАО "ТМК" будут зарегистрированы изменения в устав компании в части увеличения размера уставного капитала", - пояснили "Интерфаксу" в компании.

На данный момент уставный капитал ТМК состоит из 1 052 млн акций номинальной стоимостью 10 рублей, его размер составляет 10,52 млрд рублей.

