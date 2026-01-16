Минсельхоз возобновляет льготное кредитование строительства теплиц

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз на фоне роста цена на овощную продукцию, прежде всего на огурцы, в 2026 году планирует возобновить льготное кредитование строительства теплиц для выращивания овощей закрытого грунта, причем не только огурцов и томатов.

"Мы сейчас будем принимать решение о возобновлении льготного кредитования строительства теплиц для овощей и для нишевых культур, не только для томатов и огурцов, чтобы попробовать здесь закрыть свои потребности, не импортировать", - сообщила журналистам глава министерства Оксана Лут.

По ее словам, объемы необходимого финансирования уже определены.

Министр подчеркнула, что производство тепличной продукции в стране увеличивается.

Комментируя значительный рост цен на огурцы в начале года, Лут заявила, что "цены корректируются". "У нас в конце прошлого года должно было быть сезонное повышение, но его не было, - напомнила она. - Сейчас стагнация, потом корректировка, как это бывает каждый год. У нас в любом случае объёмы производства овощей закрытого грунта увеличиваются".