Курятина в России в 2025 году подорожала на 5,3%, яйца подешевели на 20%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В России в 2025 год мясо кур подорожало на 5,3%, яйца подешевели на 20%, сообщил Росстат.

В декабре по сравнению с ноябрем курятина подорожала на 0,2%, яйца - на 0,7%

По данным Росстата, в целом продукты питания (без алкогольной продукции) в 2025 году подорожали на 4,55%, алкогольные напитки - на 11,2%.

Росстат также сообщил, что за минувший год цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 11,2%, макароны - на 2,3%, мясо и птицу - на 7,7%, рыбу - на 11,1%, молоко и молочную продукцию - на 6,6%, подсолнечное масло - на 3,3%.

Крупы подешевели на 2,9%, сливочное масло - на 3%, сахар-песок - на 6,4%, плодоовощная продукция - на 8,8%.

В декабре по сравнению с ноябрем цены на плодоовощную продукцию выросли на 1,6%, в том числе на огурцы - на 22,7%, лук и картофель - на 3,9%, виноград -на 2,8%, свежую зелень - на 2,1%, яблоки - на 1,6%, капусту - на 1,2%, морковь - на 1,1%.

Снизились цены на помидоры и апельсины (-6,4%), лимоны (-4,6%), перец сладкий (-4,0%), чеснок (-1,1%), свеклу и бананы (-0,4%).