Минсельхоз отметил, что январские цены производителей на томаты и огурцы ниже прошлогодних

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Рост производства овощей в России позволяет сохранять стабильную ценовую ситуацию на внутреннем рынке, сообщает Минсельхоз.

По данным ведомства, цены производителей на некоторые виды продукции в настоящее время ниже, чем были год назад. В частности, цены на томаты снизились в годовом выражении на 21,6%, на огурцы - на 9,9%. Стоимость овощей в рознице также ниже в годовом выражении.

Как считает Минсельхоз, одним из эффективных решений для сохранения стабильного уровня цен является расширение практики долгосрочных контрактов с фиксированной формулой цены.

"Успешной работе отрасли способствуют комплексные меры господдержки. Так, в 2025 году на развитие овощеводства и картофелеводства было выделено 3,7 млрд рублей. Поддержка включает субсидии на гектар, возмещение части затрат на модернизацию хранилищ и другие меры", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в рамках контроля за ценовой ситуацией ФАС направила запросы крупнейшим производителям овощной продукции по поводу ценообразования на овощи защищенного грунта. Компании, входящие в группы "РОСТ", "ЭКО-культура", "Горкунов", "Магнит", "Теплицы Регионов" и "Мое лето", должны предоставить информацию об объемах производства и реализации продукции, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности продаж и системе сбыта.

"По результатам анализа представленных сведений при наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования", - отметили в ФАС.

В среду Росстат сообщил о динамике потребительских цен с 1 по 12 января 2026 года. Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 7,9%, в том числе на огурцы - 21,3%, помидоры - 13,6%, картофель - 5,8%, капусту - 4%, морковь - 3,8%, свеклу и лук - 3,6%, яблоки - 2,4% и бананы - 0,9%.

