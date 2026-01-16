Поиск

Бензин в 2025 году подорожал на 10,78%, выше инфляции

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В России в декабре потребительские цены на бензин продолжили снижение, опустившись на 0,43%, после сокращения на 0,85% в ноябре, сообщил Росстат.

Ранее бензин дорожал на 2,63% в октябре, на 2,58% в сентябре, на 1,81% в августе, на 1,37% в июле и на 0,66% в июне, на 0,29% в мае, на 0,6% в апреле, на 0,55% в марте, на 0,51% в феврале, на 0,62% в январе.

За 2025 год рост потребительских цен на бензин составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года).

В 2024 году потребительские цены на бензин в стране выросли на 11,13%, немногим выше общей инфляции за год (9,52%).

Дизельное топливо в в декабре 2025 года подорожало по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8% после роста на 1,7% в ноябре, на 2,1% в октябре, на 1,5% в сентябре и на 0,2% в августе.

Росстат
 Силуанов сообщил, что федеральный бюджет в 2025 г. исполнен с дефицитом 2,6% ВВП

 РЖД могут продать 49% "Федеральной грузовой компании" за 44 млрд рублей

