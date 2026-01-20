Рынки акций Европы продолжают падение на опасениях по поводу американских пошлин

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы резко снижаются вторую сессию подряд на фоне роста напряженности в отношениях между Европой и США из-за Гренландии.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:41 по московскому времени понизился на 1,32% - до 599,06 пункта. Накануне индикатор просел на 1,2%, максимальными темпами за два месяца.

Британский индекс FTSE 100 потерял 1,36%, германский DAX - 1,63%, французский CAC 40 - 1,18%, итальянский FTSE MIB - 1,46%, испанский IBEX 35 - 1,54%.

На минувших выходных президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт товаров из европейских стран, поддержавших стремление Гренландии остаться датской территорией. В ответ страны ЕС рассматривают введение пошлин на американский импорт объемом до $108 млрд.

На фоне конфликта между Брюсселем и Вашингтоном аналитики Citigroup понизили рекомендацию для акций компаний Европы до "нейтрального" уровня с "выше рынка".

"Недавнее усиление трансатлантической напряженности и неопределенность в плане пошлин ухудшает краткосрочные инвестиционные перспективы европейских акций", - отметили аналитики банка.

Трамп, как ожидается, прибудет на Всемирный экономический форум в Давосе в среду. Он сообщил, что намерен провести ряд переговоров, посвященных Гренландии.

При этом американский президент пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина после сообщений о том, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался принять приглашение Вашингтона войти в состав Совета мира по Газе.

На этой новости акции LVMH и Remy Cointreau дешевеют на 2,4% и 2,1% соответственно.

Также во вторник стало известно, что положительное сальдо баланса счета текущих операций еврозоны в ноябре упало до 12,6 млрд евро с 33 млрд евро месяцем ранее. Показатель, скорректированный с учетом сезонных факторов, понизился до 8,6 млрд евро с 26,7 млрд евро.

Число рабочих мест в Великобритании в декабре сократилось на 43 тыс., рекордными темпами с 2020 года, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

Также отчет ONS показывает, что зарплаты британцев без учета бонусов в сентябре-ноябре увеличились на 4,5% после роста на 4,6% в августе-октябре. Это минимальный рост за три с половиной года.

"Слабость на рынке труда сохраняется, однако стабильный рост зарплат снижает вероятность того, что Банк Англии опустит ключевую процентную ставку с текущих 3,75% до 3,5% на следующем заседании в феврале", - отметил экономист Capital Economics Эшли Уэбб.

Лидером падения в индексе Stoxx Europe 600 являются акции швейцарской энергетической компании BKW AG, упавшие более чем на 10%.

Тем временем самый активный рост демонстрируют бумаги британской финтех-компании Wise Plc, дорожающие на 13%.

Капитализация Renault Group растет на 1,1% на новости, что французский автопроизводитель нарастил поставки машин в прошлом году на 3,2%.

Рыночная стоимость GSK Plc опускается на 1,3%. Британская фармкомпания покупает калифорнийскую биофармацевтическую компанию RAPT Therapeutics за $2,2 млрд. RAPT фокусируется на разработке новых методов терапии для пациентов с иммунологическими заболеваниями.

Котировки бумаг TotalEnergies растут на 1%. Французская энергетическая компания сообщила, что ждет снижения продаж нефти и сжиженного природного газа в четвертом квартале прошлого года, при этом рентабельность нефтеперерабатывающего бизнеса, как ожидается, вырастет.

Между тем цена бумаг других нефтедобывающих компаний Европы снижается, в том числе Shell - на 0,7%, BP plc - на 0,8%.

Во Франкфурте акции Siemens Energy падают почти на 4%, бумаги Fresenius, Vonovia, Zalando, Rheinmettal и Infineon дешевеют более чем на 2%. В Париже снижение более 3% демонстрируют акции Kering, тогда как рыночная стоимость Legrand, Schneider Electric и Airbus опускается на 2% и более.