Brent подорожала до $65,02 за баррель

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост вечером во вторник, инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг Гренландии.

К 18:39 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (1,69%), до $65,02 за баррель. Мартовские фьючерсы нак WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX также на $1,08 (1,82%) от уровня закрытия сессии в пятницу, до $60,42 за баррель. В понедельник торги WTI не проводились, поскольку биржи США были закрыты в связи с Днем Мартина Лютера Кинга.

Президент США Дональд Трамп 17 января заявил о намерении с февраля ввести дополнительные пошлины в отношении европейских стран, не поддерживающих его планы по присоединению Гренландии. В ответ председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские государства готовы к координированному ответу на введение тарифов со стороны США.

Опасения эскалации напряженности в отношениях между США и Европой негативно отразились на настроениях инвесторов, что привело к росту спроса на традиционные защитные активы и снижению курса американского доллара к основным мировым валютам.

"Ослабление доллара США оказало некоторую поддержку рынку нефти и сырьевому рынку в целом", - говорится в аналитической записке ING.

Аналитик финтех-компании Naga Фрэнк Вальбаум отмечает в качестве позитивного фактора данные по ВВП и промышленному производству Китая, указывающие на "стабилизацию экономической активности в крупнейшем мировом импортере нефти". Данные оказались лучше ожиданий.

Эксперт PVM Тамаш Варга пишет, что подорожанию нефти способствует пересмотр Международным валютным фондом оценок роста мировой экономики в 2026 году.