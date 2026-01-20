Турция ведет переговоры c Chevron о совместной разведке нефти и газа

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Государственная энергетическая компания Турции ТРАО ведет переговоры с американской Chevron о совместной разведке нефти и газа, передает Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника, знакомого с ходом переговоров.

По его словам, TPAO будет сотрудничать с Chevron в области сейсмических исследований и бурения.

Потенциальное соглашение является очередным шагом Анкары по наращиванию производства энергоресурсов на фоне общего потепления отношений между США и Турцией, отмечает агентство. В начале января ТРАО подписала с другой американской компанией, ExxonMobil, меморандум о взаимопонимании по разведке нефтегазовых ресурсов на шельфе Черного и Средиземного морей.

"Компания Chevron имеет диверсифицированный портфель проектов по разведке и добыче нефти и газа по всему миру и продолжает оценивать потенциальные возможности", - заявил представитель Chevron агентству Bloomberg, отказавшись комментировать "коммерческие вопросы".

Пока неясно, в каких регионах планируют сотрудничать компании. TPAO уже ведет деятельность в Черном море, Ираке, России и Сомали, а ранее бурила в восточном Средиземноморье, где Chevron разрабатывает месторождения в израильских и кипрских водах.

В последние годы Анкара стремится сократить свою почти полную зависимость от импорта нефти и газа за счет увеличения внутреннего производства и расширения деятельности TPAO за рубежом.