МЭА отметило рост доходов России от нефтеэкспорта в декабре на $250 млн

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в декабре 2025 года составили $11,35 млрд, что на $250 млн больше, чем в ноябре и на $3,21 млрд меньше, чем годом ранее, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Нефтеэкспорт в декабре увеличился на 620 тысяч баррелей в сутки - до 7,55 млн б/с.

Экспорт российской нефти в декабре вырос на 250 тысяч б/с, до 4,91 млн б/с, что частично компенсировало падение в ноябре, рост к декабрю 2024 года составил 450 тысяч б/с. Продажа нефтепродуктов увеличилась на 370 тысяч б/с к ноябрю и на 630 тысяч б/с г/г, до 2,63 млн б/с за счет роста объемов переработки. При этом заметно выросли объемы реализации газойля (+280 тысяч б/с) и нафты (+170 тысч б/с).

Цены Urals на условиях FOB Приморск и ESPO на условиях FOB Козьмино упали в среднем до $37,59 за баррель (-$5,94 за месяц) и $48,25/б (-$5,67) соответственно, что привело к снижению выручки от продажи нефти на $140 млн, в то время как доход от продажи нефтепродуктов увеличился на $380 млн. В декабре цена Urals оставалась ниже предельной отметки в $47,60/б, а ESPO приблизилась к этой отметке. Однако Евросоюз объявил о новом ценовом пределе в размере $44,1/б с 1 февраля.

Так как с 21 января вступают в силу новые ограничения ЕС, запрещающие импорт продуктов, полученных из российской нефти, то покупатели проявляют повышенную осмотрительность в отношении происхождения готовой продукции. По данным МЭА, Индия сократила импорт российской нефти на 620 тысяч б/с в декабре, переключившись на поставки с Ближнего Востока (+640 тысяч б/с), в основном из ОАЭ (+340 тысяч б/с). Дельта Urals DAP на Западном побережье Индии к Dubai M1 увеличилась до $4,35/б. Индийские НПЗ, перерабатывающие российскую нефть, в декабре экспортировали 170 тыс. баррелей нефтепродуктов в сутки в ЕС и Великобританию, в результате чего общая зависимость от продуктов, полученных из российских молекул, по морским путям в прошлом месяце достигла 230 тысяч б/с.

Как отмечает агентство, в 2025 году около 2,4 млн б/с нефтепродуктов было отправлено морским транспортом в ЕС и Великобританию, при этом 12% из них приходилось на российскую продукцию, 80% этого экспорта приходилось на Индию и 15% - на Турцию. Еще 130 тыс. б/с были получены с нефтеперерабатывающих заводов MOL в Сазхаломбатте и словацкого Slovnaft, которые по-прежнему зависят от российского сырья.