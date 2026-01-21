Поиск

РОАД прогнозирует нулевую динамику авторынка РФ в 2026 году

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Рынок легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России, как новых, так и с пробегом, в 2026 году останется на уровне прошлого года - 1,4 млн и 7 млн штук соответственно, прогнозирует ассоциация "Автомобильные дилеры России" (РОАД), опираясь на базовый сценарий.

"Причин говорить, что рынок взлетит, честно говоря, пока у нас нет. Причин, чтобы сильно улетел (вниз - ИФ) - тоже вроде как нет. (...) Поэтому мы говорим, что базовый сценарий - скорее всего, рынок должен остаться на уровне прошлого года. Это уже не так плохо", - заявил президент РОАД Алексей Подщеколдин на пресс-конференции в среду.

По пессимистичному прогнозу ассоциации, рынок новых автомобилей может сократиться на 10% (до 1,25 млн штук), с пробегом - на 7%, до 6,5 млн.

Нулевую динамику в РОАД ждут и в сегменте грузовых машин. Продажи новых грузовиков в базовом сценарии прогнозируются на уровне 65 тыс. единиц, с пробегом - 300 тыс. При пессимистичном раскладе эти объемы могут упасть на 5% (до 60 тыс. и 285 тыс. соответственно).

Нулевую или околонулевую динамику авторынка РФ в 2026 году ранее спрогнозировали и другие эксперты. В частности, речь шла о наиболее волатильном и наиболее показательном "новом" рынке. Прогноз "Автостата" предполагает, что продажи новых легковых автомобилей в этом году в базовом сценарии останутся на уровне 1,33 млн шт., в пессимистичном - упадут на 10% (до 1,2 млн шт.), в оптимистичном - вырастут на 10% (до 1,46 млн шт.). Ассоциация европейского бизнеса, традиционно комментирующая рынок в совокупности легкового и легкого коммерческого сегментов, в январе базово предположила, что рынок в этом году может подрасти на 2,5%, до 1,4 млн единиц.

Эксперты сходились во мнении, что на рынок будут влиять динамика ключевой ставки, новые повышенные ставки утильсбора, увеличение налоговой нагрузки на бизнес и геополитика.

