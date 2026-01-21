Berkshire Hathaway может продать долю в Kraft Heinz

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Инвесткомпания Berkshire Hathaway Inc. может продать свою долю в американском производителе продуктов питания Kraft Heinz Co., акционером которого она является уже более десяти лет.

Kraft Heinz сообщила об этом в заявлении для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Berkshire Hathaway является крупнейшим акционером Kraft Heinz, владея 27,5% акций компании (325,442 млн бумаг). Она была одним из организаторов слияния Kraft Foods и H.J. Heinz в 2015 году, которое, однако, оказалось не слишком успешным.

В 2025 году Kraft Heinz объявила, что разделит операции на две независимые публичные компании до конца 2026 года. Одна из них - Global Taste Elevation Co. - сосредоточится на производстве соусов и объединит такие бренды, как Heinz, Philadelphia и Kraft Mac & Cheese. Вторая компания - North American Grocery Co. - будет выпускать остальную продукцию, в том числе под брендами Kraft Singles (плавленый сыр), Oscar Mayer (мясная продукция) и Lunchables (готовые завтраки).

Американский миллиардер Уоррен Баффет, возглавлявший Berkshire шесть десятилетий и покинувший пост CEO в конце 2025 года, не одобрил планы разделения Kraft Heinz, как и занявший его место Грег Абель.

Акции Kraft Heinz дешевеют на 5,2% на предварительных торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 18%.