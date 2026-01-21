Поиск

Berkshire Hathaway может продать долю в Kraft Heinz

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Инвесткомпания Berkshire Hathaway Inc. может продать свою долю в американском производителе продуктов питания Kraft Heinz Co., акционером которого она является уже более десяти лет.

Kraft Heinz сообщила об этом в заявлении для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Berkshire Hathaway является крупнейшим акционером Kraft Heinz, владея 27,5% акций компании (325,442 млн бумаг). Она была одним из организаторов слияния Kraft Foods и H.J. Heinz в 2015 году, которое, однако, оказалось не слишком успешным.

В 2025 году Kraft Heinz объявила, что разделит операции на две независимые публичные компании до конца 2026 года. Одна из них - Global Taste Elevation Co. - сосредоточится на производстве соусов и объединит такие бренды, как Heinz, Philadelphia и Kraft Mac & Cheese. Вторая компания - North American Grocery Co. - будет выпускать остальную продукцию, в том числе под брендами Kraft Singles (плавленый сыр), Oscar Mayer (мясная продукция) и Lunchables (готовые завтраки).

Американский миллиардер Уоррен Баффет, возглавлявший Berkshire шесть десятилетий и покинувший пост CEO в конце 2025 года, не одобрил планы разделения Kraft Heinz, как и занявший его место Грег Абель.

Акции Kraft Heinz дешевеют на 5,2% на предварительных торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 18%.

Berkshire Berkshire Hathaway Kraft Heinz SEC Уоррен Баффет Heinz США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Оборот Петербургской биржи в 2025 году остался на уровне 2024 года

Голландский аукцион по "Домодедово" назначен на 29 января

Лагард не ждет от новых пошлин США заметных последствий для инфляции в ЕС

 Лагард не ждет от новых пошлин США заметных последствий для инфляции в ЕС

ЦБ РФ снимет с банков обязанность следить за целевым использованием мелких кредитов физлицам

 ЦБ РФ снимет с банков обязанность следить за целевым использованием мелких кредитов физлицам

МЭА отметило рост доходов России от нефтеэкспорта в декабре на $250 млн

ЦБ РФ с 1 октября пересмотрит индикатор нерыночных ставок по кредитам

Эксперимент по маркировке мясных изделий планируют продлить до конца августа

 Эксперимент по маркировке мясных изделий планируют продлить до конца августа

Споры о Гренландии помешали одобрить в Давосе план финансовой помощи Украине на $800 млрд

Минфин ожидает заметный дефицит бюджета в начале года на фоне недобора нефтегазовых доходов

 Минфин ожидает заметный дефицит бюджета в начале года на фоне недобора нефтегазовых доходов

Генпрокуратура просит суд обратить в доход РФ активы Вороновского и Дорошенко

 Генпрокуратура просит суд обратить в доход РФ активы Вороновского и Дорошенко
Хроники событий
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8212 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 53 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });