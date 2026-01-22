Поиск

Brent торгуется на уровне $65,3 за баррель

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны в четверг на фоне увеличения аппетита к риску на мировых рынках в связи с ослаблением напряженности вокруг Гренландии.

К 8:15 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,06 (0,09%) до $65,3 за баррель. В среду Brent подорожала на $0,32 (0,49%), до $65,24 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,1 (0,16%), до $60,72 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,26 (0,43%), до $60,62 за баррель.

Президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, заявил, что Штаты хотят немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии у Дании. Он отметил, что не намерен использовать военную силу для захвата острова, который нужен Вашингтону для обеспечения собственной и международной безопасности.

Позднее американский президент написал в соцсети Truth Social, что отказался от плана введения в феврале пошлин в отношении ряда стран Европы, так как смог согласовать с генсеком НАТО Марком Рютте базу для дальнейших переговоров по теме Гренландии.

Рынки ждут данных Минэнерго США о динамике запасов энергоносителей в стране, которые будут обнародованы позднее в четверг.

По оценкам Американского института нефти (API), на прошлой неделе запасы нефти выросла на 3,04 млн баррелей.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией в Казахстане, где на этой неделе была приостановлена добыча нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское из-за проблем с системами распределения электроэнергии.

Brent API WTI Казахстан Дональд Трамп США Гренландия
