Поиск

Ubisoft прекратит разработку римейка Prince of Persia: The Sands of Time

Также прекратится разработка еще пяти, ранее не анонсированных игр

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Французский разработчик видеоигр Ubisoft Entertainment SA анонсировал масштабные изменения, затрагивающие его организационную структуру, операционные процессы и продуктовый портфель.

Компания рассчитывает, что эти меры помогут ей вернуться "на путь устойчивого роста и стабильной генерации денежного потока".

Новая операционная модель компании, которая начнет действовать в апреле, будет выстроена вокруг пяти "креативных домов" (creative houses) - подразделений, каждое из которых будет отвечать за отдельный жанр игр. Такое решение обеспечит более быстрое принятие решений в каждом направлении, а также более оперативную адаптацию к ожиданиям игроков, отмечают в Ubisoft.

Компания прекращает разработку шести игр, которые не соответствуют ее новым стандартам, в том числе римейка "Prince of Persia: The Sands of Time", а также нескольких не анонсированных проектов. При этом Ubisoft выделит дополнительные ресурсы на улучшение стандартов качества других семи игр.

Кроме того, компания объявила о закрытии студий в Галифаксе и Стокгольме. Она рассчитывает, что действующая программа сокращения ежегодных расходов по сравнению с уровнем прошлого фингода на 100 млн евро будет полностью реализована к марту 2026 года - на год раньше, чем планировалось.

Ubisoft предупредила, что, вероятно, зафиксирует убыток без учета процентных и налоговых выплат в размере 1 млрд евро в текущем фингоду, который завершится в марте, в частности, из-за разовых списаний в размере 650 млн евро, связанных с реструктуризацией бизнеса.

За последние 12 месяцев акции Ubisoft подешевели на 40%.

Ubisoft Стокгольм Галифакс Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Nvidia уверен, что ИИ ликвидирует технологический разрыв между странами

 Глава Nvidia уверен, что ИИ ликвидирует технологический разрыв между странами

"Лента" переименует сеть OBI в "DOM Лента"

 "Лента" переименует сеть OBI в "DOM Лента"

РФ может направить часть замороженных активов на восстановление территорий, пострадавших в ходе СВО

Сбербанк оптимистично смотрит на дивидендные выплаты за 2025 год

Золото обновило рекорд из-за ситуации вокруг Гренландии

В РФ предлагается изменить правила назначения единого пособия многодетным семьям

Росстат сообщил о подорожании огурцов в январе на 28,5%

Минэнерго отметило рост энергопотребления в России в осенне-зимний период почти на 3%

Оборот Петербургской биржи в 2025 году остался на уровне 2024 года
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8222 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 54 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });