Ubisoft прекратит разработку римейка Prince of Persia: The Sands of Time

Также прекратится разработка еще пяти, ранее не анонсированных игр

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Французский разработчик видеоигр Ubisoft Entertainment SA анонсировал масштабные изменения, затрагивающие его организационную структуру, операционные процессы и продуктовый портфель.

Компания рассчитывает, что эти меры помогут ей вернуться "на путь устойчивого роста и стабильной генерации денежного потока".

Новая операционная модель компании, которая начнет действовать в апреле, будет выстроена вокруг пяти "креативных домов" (creative houses) - подразделений, каждое из которых будет отвечать за отдельный жанр игр. Такое решение обеспечит более быстрое принятие решений в каждом направлении, а также более оперативную адаптацию к ожиданиям игроков, отмечают в Ubisoft.

Компания прекращает разработку шести игр, которые не соответствуют ее новым стандартам, в том числе римейка "Prince of Persia: The Sands of Time", а также нескольких не анонсированных проектов. При этом Ubisoft выделит дополнительные ресурсы на улучшение стандартов качества других семи игр.

Кроме того, компания объявила о закрытии студий в Галифаксе и Стокгольме. Она рассчитывает, что действующая программа сокращения ежегодных расходов по сравнению с уровнем прошлого фингода на 100 млн евро будет полностью реализована к марту 2026 года - на год раньше, чем планировалось.

Ubisoft предупредила, что, вероятно, зафиксирует убыток без учета процентных и налоговых выплат в размере 1 млрд евро в текущем фингоду, который завершится в марте, в частности, из-за разовых списаний в размере 650 млн евро, связанных с реструктуризацией бизнеса.

За последние 12 месяцев акции Ubisoft подешевели на 40%.