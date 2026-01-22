Поиск

В Японии работу АЭС "Касивадзаки-Карива" остановили через день после запуска

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Tokyo Electric Power (TEPCO) после срабатывания сигнализации остановила работу перезапущенного накануне реактора № 6 крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива", передает Kyodo News со ссылкой на заявление компании.

Сигнализация сработала в 0:28 четверга по местному времени (18:28 по Москве в среду) в процессе изъятия контрольных стержней после перезапуска. TEPCO остановила работу реактора и проверяет оборудование. До этого сигнализация срабатывала в ходе контрольных испытаний процедуры изъятия стержней, что вызвало перенос запуска реактора на сутки.

Управление по ядерному регулированию (NRA) Японии сообщило, что реактор стабилен, проблем с безопасностью нет. Аномальной радиационной активности вблизи АЭС не зафиксировано, заявили власти префектуры Ниигата, где находится станция.

Реактор № 6 мощностью 1,36 ГВт был введен в строй накануне в 19:02 по местному времени. Первоначально запуск был запланирован на 20 января, однако был отложен из-за обнаруженной неисправности в системе сигнализации. Ожидалось, что реактор будет переведен в коммерческую эксплуатацию к концу февраля и будет обеспечивать энергоснабжение в районе Токио - самом загруженном регионе страны.

Япония остановила работу всех 54 реакторов после аварии в 2011 году на АЭС "Фукусима-1", оператором которой также является TEPCO. За последнее десятилетие часть из них были перезапущены.

На АЭС "Касивадзаки-Карива" семь реакторов общей мощностью более 8,2 ГВт. Ввод в эксплуатацию реактора № 7 ожидается примерно в 2030 году.

Фукусима-1 Япония NRA Ниигата TEPCO Касивадзаки-Карива
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Автодор" обсуждает параметры очередной индексации тарифов на сети своих дорог

На "Мосбирже" среднедневной объем торгов серебром на прошлой неделе превысил 5 тонн

 На "Мосбирже" среднедневной объем торгов серебром на прошлой неделе превысил 5 тонн

Глава Nvidia уверен, что ИИ ликвидирует технологический разрыв между странами

 Глава Nvidia уверен, что ИИ ликвидирует технологический разрыв между странами

"Лента" переименует сеть OBI в "DOM Лента"

 "Лента" переименует сеть OBI в "DOM Лента"

РФ может направить часть замороженных активов на восстановление территорий, пострадавших в ходе СВО

Сбербанк оптимистично смотрит на дивидендные выплаты за 2025 год

Золото обновило рекорд из-за ситуации вокруг Гренландии

В РФ предлагается изменить правила назначения единого пособия многодетным семьям

Росстат сообщил о подорожании огурцов в январе на 28,5%

Минэнерго отметило рост энергопотребления в России в осенне-зимний период почти на 3%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8223 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 54 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });