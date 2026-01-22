В Японии работу АЭС "Касивадзаки-Карива" остановили через день после запуска

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Tokyo Electric Power (TEPCO) после срабатывания сигнализации остановила работу перезапущенного накануне реактора № 6 крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива", передает Kyodo News со ссылкой на заявление компании.

Сигнализация сработала в 0:28 четверга по местному времени (18:28 по Москве в среду) в процессе изъятия контрольных стержней после перезапуска. TEPCO остановила работу реактора и проверяет оборудование. До этого сигнализация срабатывала в ходе контрольных испытаний процедуры изъятия стержней, что вызвало перенос запуска реактора на сутки.

Управление по ядерному регулированию (NRA) Японии сообщило, что реактор стабилен, проблем с безопасностью нет. Аномальной радиационной активности вблизи АЭС не зафиксировано, заявили власти префектуры Ниигата, где находится станция.

Реактор № 6 мощностью 1,36 ГВт был введен в строй накануне в 19:02 по местному времени. Первоначально запуск был запланирован на 20 января, однако был отложен из-за обнаруженной неисправности в системе сигнализации. Ожидалось, что реактор будет переведен в коммерческую эксплуатацию к концу февраля и будет обеспечивать энергоснабжение в районе Токио - самом загруженном регионе страны.

Япония остановила работу всех 54 реакторов после аварии в 2011 году на АЭС "Фукусима-1", оператором которой также является TEPCO. За последнее десятилетие часть из них были перезапущены.

На АЭС "Касивадзаки-Карива" семь реакторов общей мощностью более 8,2 ГВт. Ввод в эксплуатацию реактора № 7 ожидается примерно в 2030 году.