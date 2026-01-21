Поиск

В Японии возобновляет работу АЭС "Касивадзаки-Карива"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Tokyo Electric Power (Tepco) объявила, что 21 января возобновит работу одного из семи реакторов АЭС "Касивадзаки-Карива", которая считается крупнейшей в мире по установленной мощности.

Реактор №6 мощностью 1,36 ГВт будет введен в строй после 19:00 по местному времени (13:00 по Москве), сказано в пресс-релизе. Первоначально запуск был запланирован на 20 января, однако его отложили из-за обнаруженной неисправности в системе сигнализации.

Япония остановила работу всех 54 реакторов после аварии в 2011 году на АЭС "Фукусима-1", оператором которой также является Tepco. За последнее десятилетие часть из них были перезапущены: с учетом "Касивадзаки-Карива" их число достигнет 15 из 33 реакторов, которые остаются в рабочем состоянии.

Ожидается, что реактор №6 будет переведен в коммерческую эксплуатацию к концу февраля. Он обеспечивает энергоснабжение в районе Токио - самом загруженном районе Японии.

Ввод в эксплуатацию реактора №7 ожидается примерно в 2030 году. Остальные пять реакторов не работают.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Токио Фукусима-1 Япония Касивадзаки-Карив Tepco
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Франция предложила провести учения НАТО в Гренландии

Споры о Гренландии помешали одобрить в Давосе план финансовой помощи Украине на $800 млрд

Нетаньяху присоединится к Совету мира Трампа

 Нетаньяху присоединится к Совету мира Трампа

Премьер Гренландии распорядился готовиться к военному вторжению США

 Премьер Гренландии распорядился готовиться к военному вторжению США

Убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ приговорили к пожизненному сроку

Самолет Трампа успешно вернулся на базу Эндрюс

Что случилось этой ночью: среда, 21 января

Трамп дал указание "стереть с лица Земли" Иран в случае попытки его убийства

Самолет вылетевшего в Давос Трампа возвращается в США по техническим причинам

 Самолет вылетевшего в Давос Трампа возвращается в США по техническим причинам

Уолл-стрит закрылась падением индексов на 1,8-2,4%

 Уолл-стрит закрылась падением индексов на 1,8-2,4%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8209 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 53 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });