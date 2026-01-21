Японская компания TEPCO возобновила работу АЭС "Касивадзаки-Карива"

АЭС "Касивадзаки-Карива" Фото: AP/TASS

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Tokyo Electric Power (TEPCO) в среду возобновила работу одного из семи реакторов АЭС "Касивадзаки-Карива" в префектуре Ниигата, которая считается крупнейшей в мире по установленной мощности, сообщила компания.

Реактор №6 мощностью 1,36 ГВт введен в строй в 19:02 по местному времени (13:02 по Москве). Первоначально запуск был запланирован на 20 января, однако был отложен из-за обнаруженной неисправности в системе сигнализации.

Япония остановила работу всех 54 реакторов после аварии в 2011 году на АЭС "Фукусима-1", оператором которой также является TEPCO. За последнее десятилетие часть из них были перезапущены: с учетом "Касивадзаки-Карива" их число достигнет 15 из 33 реакторов, которые остаются в рабочем состоянии.

Ожидается, что реактор №6 будет переведен в коммерческую эксплуатацию к концу февраля. Он обеспечивает энергоснабжение в районе Токио – самом загруженном регионе Японии.

Ввод в эксплуатацию реактора №7 ожидается примерно в 2030 году. Остальные пять реакторов не работают.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.