Рубль в четверг заметно укрепился в паре с юанем

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль вырос в ожидании внешнеполитического позитива. Участники рынка надеются на положительные результаты встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на тему украинского урегулирования, которая намечена на вечер четверга.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 10,83 руб., что на 12,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 23 января на 1,48 рубля, до 76,0382 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,93 рубля, до 88,7898 руб./EUR1.

Комментарии аналитиков

"В последние дни на валютном рынке национальная валюта заметно укрепилась. Поддержку ей оказывает геополитика, продажи ЦБ РФ и предстоящий налоговый период. В этих условиях, на торгах в четверг, рубль укреплялся до 10,8 за юань", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на внутреннем валютном рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Виктор Белов.

Рубль в целом обладает шансами на укрепление до уровней 10,5 за юань и 72,5 за доллар в ближайшие недели, ограничивать эту тенденцию будет постепенное сужение валютной выручки экспортеров на фоне низких цен на российскую нефть в последнее время, считает аналитик банка ПСБ Денис Попов.

Курс пары CNY/RUB продолжает снижаться и вплотную приблизился к отметке 10,8 руб./юань, таким образом, тренд к новой волне укрепления рубля сформировался уже с начала текущего года, констатирует эксперт.

Этому, по его мнению, способствуют: сезонное снижение спроса на валюту со стороны импортеров, которое усилено охлаждением экономики; повышение объема продаж валюты со стороны Банка России; усиление предложения валюты со стороны экспортеров, нарастающее по мере приближения граничных сроков уплаты налогов (28 января).

Попов полагает, что в случае позитивного новостного фона рубль может обновить максимумы декабря прошлого года.

"Видим риск укрепления национальной валюты до 10,5 за юань и 72,5 за доллар в ближайшие недели. Тем не менее ограничивать эту тенденцию будет постепенное сужение валютной выручки экспортеров на фоне низких цен на российскую нефть в последние месяцы. Это, вероятно, позволит избежать сильного и устойчивого укрепления национальной валюты", - пишет он в обзоре.

Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибудут в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине после 19-20 часов вечера в четверг, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Продолжится разговор по тематике украинского урегулирования и другим сопутствующим темам", - сказал он журналистам. По словам Пескова, по итогам переговоров Кремль организует телефонный брифинг помощника президента России Юрия Ушакова, который будет принимать участие во встрече.

Ранее Уиткофф сообщил, что о встрече попросила российская сторона. Он также отметил большой прогресс по теме украинского урегулирования, которого удалось достичь в последние недели и выразил мнение, что Россия пойдет на соглашение.

В то же время Уиткофф уточнил, что основным препятствием, остающимся на пути к урегулированию, являются территориальные вопросы.

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе не подписали подготовленные для этих переговоров документы, между тем сообщило в четверг издание The Financial Times.

"Документы, относительно которых американские официальные лица вели переговоры перед саммитом, остались неподписанными", - говорится в сообщении. Согласно изданию, встреча лидеров продлилась около часа, "стороны не достигли никакого соглашения, что стало провалом для Зеленского, который пытался получить от своего американского коллеги заверений о поддержки Украины".

Ранее Трамп заявил, что прошедшие в Давосе переговоры с украинским коллегой прошли хорошо, отметив, что все хотят завершения украинского конфликта.

Инфляция в РФ

Инфляция в РФ с 13 по 19 января 2026 года составила 0,45% после 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат.

С начала года к 19 января рост цен составил 1,72% (в январе 2025 года рост цен за 19 дней был значительно ниже - 0,88%, а за весь месяц - 1,23%).

Из данных за 19 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 19 января ускорилась до 6,46% с 6,26% на 12 января (5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 6,60% с 6,41% на 12 января, если исходить из среднесуточных данных за весь январь 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Пауза в снижении ключевой ставки на заседании ЦБ РФ в феврале 2026 года кажется все более вероятной, при этом прогноз на уровне 10-12% годовых по итогам текущего года пока остается в силе, говорится в комментарии главного экономиста брокера "Т-Инвестиций" Софьи Донец.

"Недельная инфляция снова оказалась заметно выше рыночных и наших ожиданий. Это точно опять испортит настроения рынка и регулятора. Пауза в снижении на заседании Банка России 13 февраля, которую мы и закладывали в базовый сценарий, кажется все более вероятной, - пишет эксперт. - Вместе с тем пока рост цен еще укладывается в картину "догоняющего" повышения после необычно слабого роста ноября и декабря: повлияли и налоги, и тарифы, и другие факторы (например, погодные колебания). Однако основной драйвер инфляции - потребительский спрос - остается сдержанным. Поэтому прогноз инфляции и ключевой ставки менять не спешим: 4,5% и 10-12% по итогам года".

Цены на нефть

Цены на нефть заметно снижаются вечером в четверг, внимание трейдеров после спада ажиотажа вокруг Гренландии вновь переключилось на перспективы спроса и предложения.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве составляет $64,45 за баррель, что на 1,2% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене к этому времени на 1,24%, до $59,87 за баррель.

Внимание рынка в четверг направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован в 20:00 мск.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на четверг, показали увеличение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 3,04 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка слабо изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 22 января, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду опустилась на 2 базисных пункта, до 15,75% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в четверг осталась на уровне предыдущего дня - 15,9%, версия на три месяца уменьшилась на 1 базисный пункт и составила 16,42% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев снизилась на 2 базисных пункта, до 17,48% годовых.