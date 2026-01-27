Аналитики и экономисты ждут сохранения ставки ФРС США в диапазоне 3,5-3,75%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США на заседании, которое завершится 28 января, сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых, полагает большинство аналитиков и экономистов.

ФРС в 2025 году понижала стоимость заимствований трижды (в совокупности на 75 базисных пунктов), в результате чего теперь она находится на минимальном уровне с 2022 года. В декабре регулятор дал понять, что может подождать с дальнейшим ее снижением.

Фьючерсные рынки, по данным CME FedWatch, оценивают вероятность снижения ставки в январе как крайне низкую (97% не ожидают изменения), несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа, требующего снизить стоимость заимствований, и начало уголовного расследования в отношении главы ФРС Джерома Пауэлла, пишет Financial Times.

Решение по этому делу будет принято на следующей неделе. Министерство юстиции США в январе начало расследование в отношении Пауэлла в связи с ремонтом штаб-квартиры центрального банка стоимостью $2,5 млрд.

Медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что ставка будет уменьшена лишь на 25 б.п. в 2026 году. При этом фьючерсы на размер ставки указывают на возможность ее уменьшения дважды в этом году.

ФРС снизит базовую процентную ставку не ранее июня, показал опрос аналитиков, проведенный Bloomberg. Еще в декабре эксперты ожидали, что Федрезерв опустит ставку в марте, однако сохраняющееся в США инфляционное давление и сигналы стабилизации рынка труда заставили их отодвинуть прогнозы.

Респонденты агентства в основном ожидают, что американский ЦБ уменьшит ставку два раза по 25 б.п. в этом году. Второе снижение ставки произойдет в сентябре, прогнозируют они. В опросе, проведенном с 15 по 21 января, приняли участие 75 экономистов.

"Наша точка зрения состоит в том, что ФРС снизит ставки на заседаниях в марте и июне, но существует явный риск, что это произойдет с задержкой, - говорится в сообщении ING. - Мы по-прежнему твердо убеждены в необходимости еще двух снижений ставок, при этом риски склоняются в пользу дополнительных мер, а не меньшего количества сокращений".

Аналитики говорят, что для снижения ставки до середины года, скорее всего, потребуется ухудшение ситуации на рынке труда, поскольку инфляция, вероятно, не ослабнет достаточно быстро, пишет The Wall Street Journal.

"За последние 18 месяцев практически не было никакого прогресса в замедлении инфляции", - отмечает главный экономист по США Deutsche Bank Мэтью Луцетти. Он ожидает, что следующее снижение ставки ФРС произойдет не раньше сентября.

Итоги январского заседания ФРС будут подведены в среду в 22:00 по Москве. Через полчаса начнется пресс-конференция Пауэлла.