Атаки на нефтяные танкеры в портах КТК привели к увеличению стоимости страховки

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Атаки на нефтяные танкеры в портах КТК привели к увеличению стоимости страховки, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

"Это (атаки - ИФ-К) не повлияло на отгрузку. Естественно, это повлияло, конечно, на вопросы увеличения стоимости страховки", - сказал он на брифинге в среду.

Как сообщалось, 13 января 2026 года два танкера – Matilda и Delta Harmony, которые должны были перевозить казахстанскую нефть, подверглись атаке беспилотников в районе морского терминала "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) на Черном море. Атаку на эти танкеры подтвердили в министерстве энергетики Казахстана и "КазМунайГазе", сообщив, что танкер Matilda был под флагом Мальты, а Delta Harmony - под флагом Либерии.

Погрузка нефти на Matilda планировалась 18 января, а Delta Harmony был атакован, когда ожидал погрузки. Таким образом, в момент атаки грузовые танкеры были пусты, в связи с чем ущерба экспортным ресурсам Казахстана удалось избежать. Из экипажа никто не пострадал.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские - на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год – через РФ. В 2024 году консорциум отправил по системе 63,01 млн тонн нефти, ожидаемый объем транспортировки в 2025 году – 72-74 млн тонн.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) – 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" – 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) – 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%, LUKOIL International GmbH – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, BG Overseas Holding Limited – 2%, Eni International N.A. N.V. – 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.