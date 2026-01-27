Brent подорожала до $66,23 за баррель

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок ускорили рост вечером во вторник.

К 18:30 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,64 (0,98%) до $66,23 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,63 (1,04%), до $61,26 за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать последствия мощной снежной бури в США, оказавшиеся более серьезными, чем предполагалось ранее. Снегопады и морозная погода парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов страны, а также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. Эксперты Rystad Energy полагают, что морозная погода продолжит создавать серьезные трудности для производства нефти и газа в США.

Инвесторы также продолжают следить за геополитическими рисками, оценивая информацию о завершении масштабного наращивания Соединенными Штатами своих войск на Ближнем Востоке. В регионе развернут авианосец, эсминцы, оснащенные крылатыми ракетами, группировка истребителей и система противоракетной обороны, которая, по словам официальных лиц, находится в состоянии полной боевой готовности, сообщает издание Turkiye Today.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает серьезное ослабление доллара. Индекс DXY, отражающий его стоимость относительно шести основных мировых валют, падает на 0,8%, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.