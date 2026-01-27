Минэкономразвития РФ предложило сделать параллельный импорт постоянным механизмом

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Параллельный импорт, позволяющий ввозить в РФ товары без согласия правообладателя, предлагается сделать постоянно действующим механизмом.

С таким предложением выступило Минэкономразвития РФ, сообщило правительство по итогам стратегической сессии по развитию сферы интеллектуальной собственности до 2036 года.

"В России временно действует международный режим исчерпания прав, при котором любой импортер может ввозить оригинальные товары. Эти правила распространяются на ограниченный перечень важных товаров. Минэкономразвития предлагает в постсанкционный период рассмотреть возможность перевести эту временную меру в постоянную", - говорится в сообщении.

Механизм параллельного импорта был введен в 2022 году и с тех пор ежегодно продлевался. Перечень товаров, на который распространяется возможность ввоза без согласия правообладателя утверждается Минпромторгом РФ.