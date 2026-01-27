Поиск

Минэкономразвития РФ предложило сделать параллельный импорт постоянным механизмом

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Параллельный импорт, позволяющий ввозить в РФ товары без согласия правообладателя, предлагается сделать постоянно действующим механизмом.

С таким предложением выступило Минэкономразвития РФ, сообщило правительство по итогам стратегической сессии по развитию сферы интеллектуальной собственности до 2036 года.

"В России временно действует международный режим исчерпания прав, при котором любой импортер может ввозить оригинальные товары. Эти правила распространяются на ограниченный перечень важных товаров. Минэкономразвития предлагает в постсанкционный период рассмотреть возможность перевести эту временную меру в постоянную", - говорится в сообщении.

Механизм параллельного импорта был введен в 2022 году и с тех пор ежегодно продлевался. Перечень товаров, на который распространяется возможность ввоза без согласия правообладателя утверждается Минпромторгом РФ.

Минэкономразвития Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 27 января

Минэкономразвития РФ предложило сделать параллельный импорт постоянным механизмом

Движение по трассе М-7 ограничено из-за массового ДТП

МВД заявило о сокращении числа несовершеннолетних иностранцев в РФ почти на 25%

За год по запросам Москальковой в РФ был возвращен 1851 российский военнопленный

Власти РФ прорабатывают индексацию тарифов "Почты России" с сохранением льгот

 Власти РФ прорабатывают индексацию тарифов "Почты России" с сохранением льгот

Электроснабжение Мурманска восстановлено в полном объеме

 Электроснабжение Мурманска восстановлено в полном объеме

Басманный суд заочно рассмотрит дело Юлии Тимошенко, обвиняемой в фейках о ВС РФ

В I чтении принят проект о прекращении услуг связи операторами по запросу ФСБ

"Почту России" могут докапитализировать для снижения долга
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 129 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8255 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 59 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });