Chevron пообещала обеспечить надежную и безопасную работу объектов на Тенгизе

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Руководство Chevron ("Шеврон") заверило правительство Казахстана, что примет меры по обеспечению надежной и безопасной работы объектов на Тенгизе, сообщила пресс-служба правительства страны.

Первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр провел 29 января встречу с управляющим директором Евразийского подразделения корпорации Chevron Дереком Магнессом. Во встрече также приняли участие министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов и председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов.

"Руководство "Шеврон" проинформировало о принятых мерах по устранению последствий инцидентов и поэтапному наращиванию добычи нефти. Также руководство "Шеврон" заверило, что примет конкретные действия по недопущению подобных ситуаций в будущем и обеспечению надежной и безопасной работы объектов", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере, уделив особое внимание проекту Тенгиз, который является флагманом казахстанско-американского энергетического взаимодействия. Скляр выразил обеспокоенность в связи с инцидентами на месторождении Тенгиз, которые привели к временной остановке добычи нефти.

Со своей стороны руководство Chevron проинформировало о принятых мерах по устранению последствий произошедших инцидентов и поэтапному наращиванию добычи, отметили в пресс-службе.

Также на встрече обсуждались вопросы развития геологоразведочных работ. Руководство Chevron сообщило о заинтересованности в ряде геологоразведочных проектов в Казахстане.

На месторождении Тенгиз 18 января загорелись трансформаторы. Пожар быстро потушили, обошлось без пострадавших. СМИ сообщали, что на тот момент производственная деятельность ТШО продолжалась в штатном режиме.

19 января "Тенгизшевройл" сообщил, что остановил добычу нефти на Тенгизе и Королевском из-за проблем с системами распределения электроэнергии.

Минэнерго Казахстана создало специальную комиссию, в состав которой вошли представители территориального департамента комитета государственного энергетического надзора и контроля, управления энергетики администрации Атырауской области, системного оператора АО "KEGOC" и представители ТОО "Тенгизшевройл".

26 января стало известно, что оператор возобновил добычу на Королевском месторождении и "в ближайшее время" планирует восстановить ее на Тенгизе. 28 января в кулуарах мажилиса глава Минэнерго Ерлан Аккенженов сообщил, что на Королевском добыча вышла на полную мощность и до конца недели планируется восстановить работу на Тенгизе. По его оценкам, из-за приостановки Казахстан недополучил 900 тысяч тонн нефти.

Запасы нефти на Тенгизе - 3,1 млрд тонн.

Участниками оператора Тенгиза - ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО) являются Chevron (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).