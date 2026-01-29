Поиск

Chevron пообещала обеспечить надежную и безопасную работу объектов на Тенгизе

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Руководство Chevron ("Шеврон") заверило правительство Казахстана, что примет меры по обеспечению надежной и безопасной работы объектов на Тенгизе, сообщила пресс-служба правительства страны.

Первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр провел 29 января встречу с управляющим директором Евразийского подразделения корпорации Chevron Дереком Магнессом. Во встрече также приняли участие министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов и председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов.

ЭкономикаДобыча на Тенгизе будет постепенно увеличиваться в зависимости от условийЧитать подробнее

"Руководство "Шеврон" проинформировало о принятых мерах по устранению последствий инцидентов и поэтапному наращиванию добычи нефти. Также руководство "Шеврон" заверило, что примет конкретные действия по недопущению подобных ситуаций в будущем и обеспечению надежной и безопасной работы объектов", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере, уделив особое внимание проекту Тенгиз, который является флагманом казахстанско-американского энергетического взаимодействия. Скляр выразил обеспокоенность в связи с инцидентами на месторождении Тенгиз, которые привели к временной остановке добычи нефти.

Со своей стороны руководство Chevron проинформировало о принятых мерах по устранению последствий произошедших инцидентов и поэтапному наращиванию добычи, отметили в пресс-службе.

Также на встрече обсуждались вопросы развития геологоразведочных работ. Руководство Chevron сообщило о заинтересованности в ряде геологоразведочных проектов в Казахстане.

На месторождении Тенгиз 18 января загорелись трансформаторы. Пожар быстро потушили, обошлось без пострадавших. СМИ сообщали, что на тот момент производственная деятельность ТШО продолжалась в штатном режиме.

19 января "Тенгизшевройл" сообщил, что остановил добычу нефти на Тенгизе и Королевском из-за проблем с системами распределения электроэнергии.

Минэнерго Казахстана создало специальную комиссию, в состав которой вошли представители территориального департамента комитета государственного энергетического надзора и контроля, управления энергетики администрации Атырауской области, системного оператора АО "KEGOC" и представители ТОО "Тенгизшевройл".

26 января стало известно, что оператор возобновил добычу на Королевском месторождении и "в ближайшее время" планирует восстановить ее на Тенгизе. 28 января в кулуарах мажилиса глава Минэнерго Ерлан Аккенженов сообщил, что на Королевском добыча вышла на полную мощность и до конца недели планируется восстановить работу на Тенгизе. По его оценкам, из-за приостановки Казахстан недополучил 900 тысяч тонн нефти.

Запасы нефти на Тенгизе - 3,1 млрд тонн.

Участниками оператора Тенгиза - ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО) являются Chevron (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).

Chevron Казахстан Тенгиз КазМунайГаз Дерек Магнесс Роман Скляр Тенгизшевройл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала на геополитических рисках до $69,29 за баррель

Глава Минфина США разочарован из-за торгового соглашения между ЕС и Индией

ФАС проанализирует наценки на 26 категорий продуктов в торговых сетях

 ФАС проанализирует наценки на 26 категорий продуктов в торговых сетях

Цены производителей на бензин в РФ в декабре снизились на 11,6%

 Цены производителей на бензин в РФ в декабре снизились на 11,6%

Годовая инфляция в РФ замедлилась до 6,4%

В США запасы нефти за неделю снизились на 2,3 млн баррелей

Генпрокуратура требует взыскать в доход РФ активы "Новоросцемента" на 45 млрд руб.

 Генпрокуратура требует взыскать в доход РФ активы "Новоросцемента" на 45 млрд руб.

ФАС предупредила об ограничении конкуренции при объединении Whoosh и "Юрент"

 ФАС предупредила об ограничении конкуренции при объединении Whoosh и "Юрент"

В ЦБ РФ отметили, что 80% совершаемых мошенниками хищений не превышает 20 тыс. руб.

 В ЦБ РФ отметили, что 80% совершаемых мошенниками хищений не превышает 20 тыс. руб.

"Норникель" констатирует сохранение спроса на никелевую продукцию на новых рынках

 "Норникель" констатирует сохранение спроса на никелевую продукцию на новых рынках
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8268 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });