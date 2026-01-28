В России с 20 по 26 января огурцы подорожали на 4,6%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В России с 20 по 26 января огурцы подорожали на 4,6%, сообщил Росстат.

По сравнению с предыдущей неделей, когда подорожание составило 6%, рост цен замедлился.

В целом овощи и фрукты с 20 по 26 января подорожали на 2% (на 2,7% неделей ранее). В том числе цены на помидоры выросли на 1,8% (на 3,3%), капусту и морковь - на 1,7% (на 1,7% и 2,6% соответственно), картофель - на 1,6% (на 2,6%), свеклу - на 1,5% (на 1,6%), яблоки - на 1,3% (на 1,1%), лук - на 0,5% (на 1,4%), бананы - на 0,4% (на 2,1%).

В результате с начала года рост цен на огурцы составил 34,4%, помидоры - 19,4%, картофель - 10,3%, морковь - 8,3%, капусту - 7,6%, свеклу - 6,8%, лук - 5,5%, яблоки - 4,8%, бананы - 2,5%.

В 2025 году плодоовощная продукция подешевела в стране на 8,8%.