Казахстан за год планирует импортировать 1 млн тонн пшеницы, в основном из России

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Казахстан в текущем маркетинговом году (МГ, сентябрь 2025 - август 2026) импортирует около 1 млн тонн пшеницы, практически весь объем будет завезен из России, сообщил "Интерфаксу" руководитель отдела аналитики Зернового союза Евгений Карабанов.

"Учитывая темпы экспорта пшеницы и кормовой муки, увеличиваем предыдущий прогноз импорта пшеницы в 2025/26 МГ на 400 тысяч тонн, до 1 млн тонн", - сказал он.

Аналитик отметил, что практически 100% из этого объема Казахстан импортирует из России.

По его данным, Казахстан в сентябре-ноябре 2025 года импортировал 168,9 тысячи тонн, в основном из России.

Ранее Зерновой союз повысил прогноз по экспорту пшеницы и муки в текущем МГ из Казахстана с 12,1 млн тонн до 12,55 млн тонн.