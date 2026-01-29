Поиск

Казахстан за год планирует импортировать 1 млн тонн пшеницы, в основном из России

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Казахстан в текущем маркетинговом году (МГ, сентябрь 2025 - август 2026) импортирует около 1 млн тонн пшеницы, практически весь объем будет завезен из России, сообщил "Интерфаксу" руководитель отдела аналитики Зернового союза Евгений Карабанов.

"Учитывая темпы экспорта пшеницы и кормовой муки, увеличиваем предыдущий прогноз импорта пшеницы в 2025/26 МГ на 400 тысяч тонн, до 1 млн тонн", - сказал он.

Аналитик отметил, что практически 100% из этого объема Казахстан импортирует из России.

По его данным, Казахстан в сентябре-ноябре 2025 года импортировал 168,9 тысячи тонн, в основном из России.

Ранее Зерновой союз повысил прогноз по экспорту пшеницы и муки в текущем МГ из Казахстана с 12,1 млн тонн до 12,55 млн тонн.

Brent подорожала на геополитических рисках до $69,29 за баррель

Глава Минфина США разочарован из-за торгового соглашения между ЕС и Индией

ФАС проанализирует наценки на 26 категорий продуктов в торговых сетях

Цены производителей на бензин в РФ в декабре снизились на 11,6%

Годовая инфляция в РФ замедлилась до 6,4%

В США запасы нефти за неделю снизились на 2,3 млн баррелей

Генпрокуратура требует взыскать в доход РФ активы "Новоросцемента" на 45 млрд руб.

ФАС предупредила об ограничении конкуренции при объединении Whoosh и "Юрент"

В ЦБ РФ отметили, что 80% совершаемых мошенниками хищений не превышает 20 тыс. руб.

"Норникель" констатирует сохранение спроса на никелевую продукцию на новых рынках

