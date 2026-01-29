Поиск

В Минфине заявили, что документы по продаже ЮГК находятся в правительстве

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Документы по приватизации "Южуралзолота" находятся на рассмотрении правительства, вопрос выставления оферты миноритариям не препятствует подготовке к продаже актива, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"В настоящий момент в целом документы (по продаже - ИФ) все подготовлены, находятся на рассмотрении правительства", - сказал Моисеев журналистам.

"Сейчас правительство отрегулирует все вопросы, которые возникли. Я считаю, что все самые тяжелые вопросы уже урегулированы, более-менее, в проекте распоряжения, который там находится, уже в целом снято все", - уточнил он.

По словам Моисеева, вопрос выставления оферты миноритарным акционерам компании в связи со сменой ее основного собственника в 2025 году "существует параллельно, он не препятствует подготовке приватизации".

В июле прошлого года суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова в ЮГК и УК ЮГК, а также долей в ряде компаний нескольких связанных с ним лиц из-за коррупционного происхождения бизнеса. В собственность Росимущества перешло 67,25% ЮГК и 100% управляющей компании.

Изначально Минфин рассчитывал продать контрольный пакет "Южуралзолота" до конца 2025 г., но в октябре Моисеев дал более осторожный прогноз, заявив, что сделка может пройти в два этапа с полным окончанием в I полугодии 2026 г.

В конце декабря министр финансов Антон Силуанов сообщил, что госпакет ЮГК будет реализован в ходе открытого аукциона. "Будем выставлять на торги, затягивать не будем", - сказал он в интервью "России 24".

Открытым остается вопрос о том, кто должен выставить оферту миноритариям ЮГК. ЦБ ранее предписал Росимуществу как новому владельцу контрольного пакета акций ЮГК выставить оферту миноритариям компании, а ведомство в ответ заявило, что соответствующий юридический механизм отсутствует.

Моисеев ранее подчеркивал, что Бюджетный кодекс не предусматривает такой расход, как обязательная оферта, "поэтому в любом случае какой-то закон надо менять". Минфин и Росимущество поддерживают инициативу главы комитета Совета Федерации по экономполитике Андрея Кутепова, который подготовил проект поправок в закон об АО, предполагающий исключение казны из обязанности выставлять оферту миноритариям в том случае, если акции поступили в нее на основании решения суда, говорил Моисеев в конце декабря.

ЦБ же считает, что поправки не могут быть поддержаны, рассказывал источник "Интерфакса", знакомый с позицией регулятора. По его словам, Банк России увидел в этой инициативе нарушение принципа равенства участников корпоративных отношений - отдельная их категория получит необоснованное преимущество.

Антон Силуанов Алексей Моисеев ЮГК Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин предложил экспортные пошлины на алмазы для поддержки отечественной огранки

"Росатом" предложил ОАЭ проекты строительства АЭС большой и малой мощности

Нефть ускорила рост, Brent превышала $70 за баррель впервые с сентября

 Нефть ускорила рост, Brent превышала $70 за баррель впервые с сентября

Золото превысило $5500 за унцию

Минпромторг считает нужным выравнять комиссии маркетплейсов для импортных и российских товаров

Сбербанк оценил объем похищенных мошенниками средств в 2025 г. в 280-285 млрд руб.

Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 году

 Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 году

Минпромторг предложил распространить на весь легпром льготную ставку по страховым взносам в 7,6%

Суд подтвердил обращение в доход государства имущества "Махонинских" на 2,5 млрд рублей

В России прирост балансовых запасов золота в 2025 году составил 614 тонн

 В России прирост балансовых запасов золота в 2025 году составил 614 тонн
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8271 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });