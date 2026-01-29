В Минфине заявили, что документы по продаже ЮГК находятся в правительстве

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Документы по приватизации "Южуралзолота" находятся на рассмотрении правительства, вопрос выставления оферты миноритариям не препятствует подготовке к продаже актива, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"В настоящий момент в целом документы (по продаже - ИФ) все подготовлены, находятся на рассмотрении правительства", - сказал Моисеев журналистам.

"Сейчас правительство отрегулирует все вопросы, которые возникли. Я считаю, что все самые тяжелые вопросы уже урегулированы, более-менее, в проекте распоряжения, который там находится, уже в целом снято все", - уточнил он.

По словам Моисеева, вопрос выставления оферты миноритарным акционерам компании в связи со сменой ее основного собственника в 2025 году "существует параллельно, он не препятствует подготовке приватизации".

В июле прошлого года суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова в ЮГК и УК ЮГК, а также долей в ряде компаний нескольких связанных с ним лиц из-за коррупционного происхождения бизнеса. В собственность Росимущества перешло 67,25% ЮГК и 100% управляющей компании.

Изначально Минфин рассчитывал продать контрольный пакет "Южуралзолота" до конца 2025 г., но в октябре Моисеев дал более осторожный прогноз, заявив, что сделка может пройти в два этапа с полным окончанием в I полугодии 2026 г.

В конце декабря министр финансов Антон Силуанов сообщил, что госпакет ЮГК будет реализован в ходе открытого аукциона. "Будем выставлять на торги, затягивать не будем", - сказал он в интервью "России 24".

Открытым остается вопрос о том, кто должен выставить оферту миноритариям ЮГК. ЦБ ранее предписал Росимуществу как новому владельцу контрольного пакета акций ЮГК выставить оферту миноритариям компании, а ведомство в ответ заявило, что соответствующий юридический механизм отсутствует.

Моисеев ранее подчеркивал, что Бюджетный кодекс не предусматривает такой расход, как обязательная оферта, "поэтому в любом случае какой-то закон надо менять". Минфин и Росимущество поддерживают инициативу главы комитета Совета Федерации по экономполитике Андрея Кутепова, который подготовил проект поправок в закон об АО, предполагающий исключение казны из обязанности выставлять оферту миноритариям в том случае, если акции поступили в нее на основании решения суда, говорил Моисеев в конце декабря.

ЦБ же считает, что поправки не могут быть поддержаны, рассказывал источник "Интерфакса", знакомый с позицией регулятора. По его словам, Банк России увидел в этой инициативе нарушение принципа равенства участников корпоративных отношений - отдельная их категория получит необоснованное преимущество.