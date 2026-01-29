Глава "Росатома" предупредил ЕС о последствиях отказа от российского ядерного топлива

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Инициатива о запрете на импорт российского ядерного топлива в Евросоюз политизирована; эта мера нанесет ущерб экономике и безопасности европейского атомного энергокомплекса, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Запрет на российское топливо без сомнения ударит по экономическим показателям атомного энергокомплекса Европы", - сказал он.

При этом, по словам Лихачева, негативные экономические последствия такого шага - это лишь полбеды.

"Самое главное, что будет поставлен под угрозу еще и вопрос безопасности, поскольку топливо - это основной центральный элемент работы ядерного цикла, и от него напрямую зависит ключевой вопрос ядерной и радиационной безопасности", - пояснил он.

"В этом плане есть опасения у нас, в этом плане есть опасения у МАГАТЭ, и я надеюсь, что здравый смысл возобладает над желанием увеличить количество антироссийских санкций, - продолжил Лихачев. - Эта инициатива настолько политизирована, что там уже никакого смысла не осталось".

Он напомнил, что ранее ЕС уже вводил запрет на российский импорт металлургической продукции, удобрений и углеводородов, и каждый раз это негативно отражалось на экономике и промышленности европейских государств.

Лихачев напомнил, что инициатива о запрете в ЕС российского ядерного топлива не нова, и ранее некоторые европейские государства, в первую очередь, страны Балтии, уже выдвигали такие предложения.