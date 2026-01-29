Поиск

ФАС анализирует динамику цен на АЗС с точки зрения экономической обоснованности

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит анализ динамики розничных цен на бензин, готова принимать меры в случае удорожания выше уровня инфляции, заявил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский.

"У нас на контроле порядка 12 тысяч АЗС, там мониторинг ведется постоянно. У нас несколько дел было за последнее время, посмотрим, как ситуация будет развиваться", - сказал он, отметив, что ФАС видит экономически обоснованные причины роста цен.

Относительно увеличения оптовых цен на бензин Шаскольский сказал, что пока текущую динамику нельзя назвать трендом.

По данным Росстата на 26 января, бензин в РФ с начала года подорожал на 1,31%. Это ниже уровня общей инфляции за тот же период - 1,91%.

Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 20 по 26 января почти не изменились по сравнению с предыдущей неделей (рост составил символические 0,01%) после того, как с 13 по 19 января выросли на 0,12%, с 1 по 12 января (длинная статистическая "неделя" связана с праздничными выходными) - на 1,18%. До этого в течение почти двух месяцев потребительские цены на бензин показывали понижательную недельную динамику.

