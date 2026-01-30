Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила реформу нефтяной отрасли

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Национальная ассамблея Венесуэлы единогласно одобрила во втором чтении частичную реформу закона об углеводородах, инициированную в середине января исполняющей обязанности президента Делси Родригес, сообщает пресс-служба парламента.

Новые положения позволят вести деятельность не только через совместные предприятия с государственной Petroleos de Venezuela S.A. (ранее было необходимо организовать СП, контролирующей долей в котором распоряжалась бы PDVSA), но и путем создания частных компаний - при условии заключения специальных контрактов с госкомпаниями.

В налоговой части реформа устанавливает роялти в размере до 30% и вводит налог на углеводороды в размере до 15% от валового дохода. При этом отменяются другие обременения, в частности, налог на сверхприбыль (взымался при цене продажи нефти выше $80/барр.).

Кроме того, открывается возможность решать споры в независимом арбитраже. Ранее разногласия могли решаться только венесуэльскими судами.

Вскоре после одобрения реформы американское Министерство финансов выдало генеральную лицензию, разрешающую экспорт, продажу, хранение и переработку венесуэльской нефти юридическим лицам, зарегистрированным в Соединенных Штатах.

Родригес выступила с предложением о реформировании нефтяной отрасли Венесуэлы на фоне переговоров с США после захвата президента республики Николаса Мадуро. Отмечалось, что нововведения направлены на включение в закон "модели Chevron" и иных схем сотрудничества для разработки месторождений углеводородов, а также обеспечение защиты прав инвесторов, работающих по таким схемам.

Ранее Родригес сообщала, что в декабре 2025 года республика достигла суточного уровня добычи в 1,2 млн баррелей. По словам главы PDVSA Гектора Обрегона, Венесуэла в 2026 году намерена увеличить производство нефти не менее чем на 18% по отношению к показателю 2025 года.