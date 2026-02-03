Поиск

Венесуэла направит дипломатическую миссию в США

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Бывший министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия назначен новым дипломатическим представителем страны в США и скоро туда направится, сообщил в Telegram глава венесуэльского МИД Иван Пинто.

"В ближайшее время Пласенсия и его команда отправятся в США. В их задачу будет входить укрепление конструктивного сотрудничества и развитие двусторонних отношений в энергетической, политической и экономической сферах", - написал министр.

Он напомнил, что в Венесуэлу прибыла дипломатический представитель США Лаура Догу, ее приняла временный президент Венесуэлы Делси Родригес.

"Эта встреча знаменует собой начало дипломатии мира, основанной на уважении суверенитета обоих народов", - указал глава венесуэльского МИД.

Венесуэла разорвала дипломатические отношения с США в 2019 году, после того как Вашингтон признал президентом страны одного из лидеров оппозиции Хуана Гуаидо. Американские дипломаты были высланы из Венесуэлы.

Венесуэла МИД США Феликс Пласенсия Иван Пинто Лаура Догу Делси Родригес
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть Brent подешевела до $65,91 за баррель

 Нефть Brent подешевела до $65,91 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 3 февраля

Уолл-стрит завершила торги понедельника ростом

 Уолл-стрит завершила торги понедельника ростом

США сформируют свой стратегический резерв полезных ископаемых

 США сформируют свой стратегический резерв полезных ископаемых

Маск заявил об объединении компаний xAI и SpaceX

 Маск заявил об объединении компаний xAI и SpaceX

Тегеран может снизить обогащение урана до 20%

NASA удалось завершить заправку лунной ракеты после устранения утечки водорода

Иранский беспилотник провел разведку в районе нахождения авианосца ВМС США в Аравийском море

 Иранский беспилотник провел разведку в районе нахождения авианосца ВМС США в Аравийском море

Трамп вновь заявил, что никогда не был на острове Эпштейна

Трамп объявил о торговом соглашении с Индией

 Трамп объявил о торговом соглашении с Индией
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8303 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 256 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });