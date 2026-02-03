Венесуэла направит дипломатическую миссию в США

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Бывший министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия назначен новым дипломатическим представителем страны в США и скоро туда направится, сообщил в Telegram глава венесуэльского МИД Иван Пинто.

"В ближайшее время Пласенсия и его команда отправятся в США. В их задачу будет входить укрепление конструктивного сотрудничества и развитие двусторонних отношений в энергетической, политической и экономической сферах", - написал министр.

Он напомнил, что в Венесуэлу прибыла дипломатический представитель США Лаура Догу, ее приняла временный президент Венесуэлы Делси Родригес.

"Эта встреча знаменует собой начало дипломатии мира, основанной на уважении суверенитета обоих народов", - указал глава венесуэльского МИД.

Венесуэла разорвала дипломатические отношения с США в 2019 году, после того как Вашингтон признал президентом страны одного из лидеров оппозиции Хуана Гуаидо. Американские дипломаты были высланы из Венесуэлы.