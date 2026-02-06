"СПБ биржа" не будет проводить торги 28 февраля и 1 марта

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Торги на "СПБ бирже" в выходные дни 28 февраля и 1 марта не будут проводиться в связи с плановым обновлением функционала торговой системы и регламентными процедурами, сообщила площадка.

В последующие выходные дни торги пройдут по стандартному расписанию: российскими ценными бумагами - с 10:00 до 23:50 по Москве, расчетными фьючерсами - с 10:00 до 00:00.

"СПБ биржа" начала проводить торги по субботам и воскресеньям с февраля 2025 года.