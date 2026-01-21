В Минфине назвали своевременным решение снижать цену отсечения в бюджетном правиле

Накопленных в ФНБ ликвидных активов достаточно для существенных рисков, считают в ведомстве

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Ситуация с нефтегазовыми доходами в конце 2025 и начале 2026 года свидетельствует о своевременности решения о постепенном снижении цены отсечения в бюджетном правиле, сказал журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

Пока Минфин не видит необходимости в дополнительном пересмотре бюджетной конструкции, обсуждение этого вопроса возможно только если появятся предпосылки полагать, что равновесная цена в среднесрочной перспективе будет находиться ниже запланированной цены отсечения.

"Начало года интересное выдалось, и конец прошлого года. Цены на нефть, действительно, ниже существенно, чем базовые наши отсечки. И в принципе это говорит о том, что правительство вовремя приняло решение, что постепенно надо отсечку снижать", - отметил Колычев.

По его словам, Минфин исходит из того, что накопленных в Фонде национального благосостояния (ФНБ) ликвидных активов "для существенных рисков достаточно". По данным Минфина на начало года, ликвидные активы фонда составили эквивалент 4,085 трлн рублей, или $52 млрд 219,8 млн (1,9% ВВП, прогнозируемого на 2025 год).

"Если ситуация будет развиваться как-то иначе, по еще более консервативному сценарию, чем мы предполагаем, возможно, потребуется какое-то дополнительное обсуждение бюджетной конструкции", - сказал также он, пояснив, что речь здесь идет не о том, какая цена на нефть складывается в моменте, а о том, насколько равновесная цена на среднесрочном отрезке может отклониться вниз от запланированной сейчас цены отсечения в $55 за баррель к 2030 году.

"Это вопрос того, где может быть равновесная цена. Потому что то, где сейчас цена на нефть, не так важно, если через несколько месяцев она будет примерно соответствовать нашему пониманию, заложенному в бюджетной конструкции. Это больше вопрос среднесрочной цены, на ближайшие 3-5 лет. Пока так как факторы, которые в конце прошлого года и в начале этого года влияли на цену на нефть в большей степени - пока по крайней мере так кажется - будут иметь не долгосрочный эффект, то и потребности в пересмотре бюджетной конструкции не возникает. Но если оценки наши поменяются, и мы поймем, что все-таки равновесная цена сильно падает ниже, чем наши $55, которые предусмотрены к 2030 году, то нужно будет этот вопрос обсуждать", - пояснил Колычев.

Отвечая на вопрос, идет ли при таком развитии ситуации речь о возможности обсуждения ускорения снижения цены отсечения, Колычев ответил: "Да, по большому счету, да".

В 2025 году было принято решение о постепенном, с шагом в $1 в год, снижении цены отсечения в бюджетном правиле с $60 до $55 за баррель к 2030 году.

По словам замминистра, для бюджетной конструкции важны базовые нефтегазовые доходы. "Бюджет в прошлом году превысил их объем, немного, в принципе более-менее на том уровне они и сложились, на 84 млрд рублей пополним ФНБ за счет этого в этом году", - сказал он. "То, что прогнозы менялись в течение года, это нормально, так как сама цена на нефть подвижная, то и прогнозы вместе с ней двигаются, в этом плане ничего страшного нет. Собственно, именно для этого бюджетное правило и придумано, чтобы нивелировать эффект подвижности на экономику", - отметил Колычев.

Эскалация дефицита не должна повториться

Отвечая на вопрос, есть ли возможность при следовании бюджетному правилу избежать наращивания дефицита бюджета в течение года по ходу его исполнения, как это было в 2025 году (законом о бюджете на 2025 г. был запланирован дефицит в 1,173 трлн руб., или 0,5% ВВП, весенними поправками он был увеличен до 3,792 трлн, или 1,7% ВВП, а осенними - до 5,737 трлн, или 2,6% ВВП), замминистра отметил: "Мы именно на это и рассчитываем".

"Раз вы проводите аналогию с прошлым годом, я про него два слова скажу. В прошлом году наш основной операционный ориентир - это все-таки не общий дефицит, потому что он зависит от цен на нефть, и если мы будем говорить про то, насколько бюджетная конструкция устойчивая, только исходя из того, угадали мы точку цен на нефть или нет, это вряд ли какой-то хороший управленческий механизм. То есть мы говорим про структурный дефицит, тот, который при базовых доходах и при базовых ценах на нефть. Изначально мы в прошлом году предполагали его - ноль, а он сложился на уровне 1,2%. В принципе к осени, когда мы делали поправки, мы уже переоценили доходную базу и в главной степени в ненефтегазовых доходах, расходы не повышались, соответственно, мы выдержали планку по расходам, но ненефтегазовые доходы из-за охлаждения экономики были ниже, и вот сформировался структурный дисбаланс на 1,2%", - пояснил он.

Колычев отметил, что та ситуация характеризовалась, в том числе, тем, что, когда изначально формировался бюджет - осенью 2024 года - "рассчитывали на одну динамику - инфляция, экономика - получилась другая в главной степени из-за охлаждения экономики". Из-за чего сложились выпадающие ненефтегазовые доходы.

Сейчас же, при формировании бюджета на 2026 год, по его словам, в макропрогнозе изначально не закладывался оптимистичный сценарий. "У нас там реалистичный сценарий. И правительство, и Банк России, когда мы обсуждали сценарий, согласились, что он достаточно реалистичный, поэтому по нему мы рисков видим меньше. Соответственно, ситуацию, когда мы сильно не доберем ненефтегазовые доходы, как было в 2025 году, что и стало основной причиной того, что пришлось расширить структурный дефицит, мы ожидаем в куда меньшей степени", - отметил он.

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов ранее отмечал, что планируемое возвращение к нулевому структурному дефициту бюджета в 2026 году станет мощным дезинфляционным фактором, расширит пространство для снижения ключевой ставки ЦБ. "Со следующего года правительство должно вернуться в рамки бюджетного правила, в рамки нулевого структурного дефицита. Если это произойдет, то это, безусловно, будет серьезным дезинфляционным фактором, и это расширит пространство для снижения ключевой ставки, смягчения денежно-кредитной политики", - отмечал он.

Заимствования

Также Минфин рассчитывает, что более стабильные, чем в прошлом году, поступления ненефтегазовых доходов позволят не прибегать к увеличению планового объема государственных внутренних заимствований, как это было в 2025 году.

"Так как мы исходим из того, что в этом году ненефтегазовая часть будет более стабильна, чем в прошлом году - и консервативный прогноз реалистичный заложен, и меры по обелению в части оборотных налогов предпринимаются и так далее - то мы считаем, что не потребуется использовать дополнительные заимствования и расширять программу", - сказал Колычев.

Осенними поправками в бюджет объем заимствований на 2025 г. был увеличен на 2,2 трлн рублей в связи с ростом дефицита. Львиную долю этого объема Минфин привлек за один аукционный день в ноябре, который стал рекордным в истории, за счет двух "флоатеров" - разновидности ОФЗ, долю которой в портфеле заимствований ведомство стремится снизить.