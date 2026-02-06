TEPCO 9 февраля снова перезапустит крупнейшую в мире АЭС "Касивадзаки-Карива"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Tokyo Electric Power (TEPCO) планирует 9 февраля перезапустить остановленный ранее из-за неполадок реактор крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива", передает Kyodo со ссылкой на заявление компании.

В январе реактор № 6 был перезапущен после многолетнего простоя, но, проработав всего несколько часов, был остановлен из-за проблем с электрическим оборудованием.

Сработавшая сигнализация указала на проблемы с инвертором, меняющим частоту электрического тока для управления скоростью аварийной регулирующей кассеты. TEPCO заменила потенциально проблемные компоненты, но это не помогло.

"Нам нужно было остановить реактор, чтобы тщательно изучить причину", - заявил на пресс-конференции директор станции Такеюки Инагаки.

Проверка не выявила проблем с самим инвертором, но установила, что инверторная система была настроена с чрезмерной чувствительностью к колебаниям электрического тока, из-за чего и сработала сигнализация.

Перезапустив реактор, TEPCO с 15 февраля будет производить выработку и передачу электроэнергии в тестовом режиме. Реактор будет останавливаться для проведения проверок на станции. Если при повышении мощности до уровня, близкого к максимальному, не будет выявлено проблем, начнется переход к промышленной эксплуатации, который теперь откладывается до 18 марта с 26 февраля.

Предполагается, что реактор № 6 мощностью 1,36 ГВт будет обеспечивать энергоснабжение в районе Токио - самом загруженном регионе страны.

Япония остановила работу всех 54 реакторов после аварии в 2011 году на АЭС "Фукусима-1", оператором которой также была TEPCO. За последнее десятилетие часть из них были перезапущены.

АЭС "Касивадзаки-Карива" имеет семь реакторов общей мощностью более 8,2 ГВт. Ввод в эксплуатацию реактора N7 ожидается примерно в 2030 году. Реакторы №№ 1-5 не работают. Это единственная действующая атомная станция TEPCO.