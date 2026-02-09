Поиск

Российский бизнес UniCredit в 2025 году увеличил чистую прибыль на 41%

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Итальянский UniCredit в 2025 году увеличил чистую прибыль российского бизнеса на 41%, до 814 млн евро, сообщила группа.

Чистый процентный доход российского бизнеса группы в 2025 году составил 730 млн евро, снизившись на 11%. Чистый комиссионный доход сократился на 14%, до 214 млн евро.

Расходы на резервы по итогам 2025 года составили 168 млн евро по сравнению со 144 млн годом ранее. Операционные расходы сократились до 210 млн евро с 226 млн евро в 2024 году.

В четвертом квартале Россия принесла группе 104 млн евро чистой прибыли против 238 млн евро кварталом ранее и убытка в 22 млн евро в четвертом квартале 2024 года.

По требованию европейского регулятора UniCredit в 2025 году должен был сократить кредитный портфель до уровня менее 1 млрд евро, депозитный портфель - до менее 2 млрд евро, объем рисков, структурированных за пределами России, практически до нуля, а объем трансграничных платежей - до менее 8,5 млрд евро.

Как говорится в презентации UniCredit, кредитный портфель российского бизнеса снизился - до 0,6 млрд евро (с 6,9 млрд евро по состоянию на март 2022 года), депозитный портфель - до 0,5 млрд евро (с 7,8 млрд евро). Объем трансграничных рисков обнулился (по состоянию на март 2022 года превышал 4,5 млрд евро), объем трансграничных платежей (преимущественно в долларах и евро) снизился до менее 5 млрд евро (с 25 млрд евро по итогам марта 2022 года).

Группа отмечает, что достигнутые результаты превышают требования ЕЦБ и цели Unicredit на 2025 год. Группа также подтвердила планы свернуть розничный бизнес в России в I полугодии 2026 года.

Юникредит банк по итогам третьего квартала 2025 года занимает 20-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

